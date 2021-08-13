湯瑪斯與林書豪的眼淚 突顯打NBA不只靠實力

號稱「史上最強175公分」籃球員湯瑪斯，最近在一場野球轟進81分後為自己處境和努力傷感「落淚」。32歲湯瑪斯上季曾在鵜鶘打工3場(替補出賽，每場打16分鐘)，場均7.7分，他仍有打NBA實力，但拿不到一分穩定合約。

湯瑪斯處境，積極重返NBA的努力和永不放棄決心，跟2020年在NBA發展聯盟( G聯盟)華裔NBA球星林書豪非常類似。林書豪為證明自己完全恢復健康，仍有實力在NBA拿一分合約，進入主要輪換陣容，他放棄重回大陸職籃CBA，選擇為G聯盟出賽。

林書豪為G聯盟聖克魯茲勇士出賽15場(戰績11勝4敗)，場均19.8分、6.4助攻，投籃命中率五成，三分命中率四成，表現都在水準以上。林書豪除了證實自己恢復健康擁有重返NBA實力，他想要透過G聯盟努力「得到一個機會」。

林書豪(左)今年在發展聯盟繳出好表現，就是想打破「廉頗老矣，尚能飯否」的疑慮，單以成績來看，說沒有NBA球隊需要是太不合理了。 擷圖自林書豪IG

可惜上季G聯盟得分榜前11人中，只有林書豪最終沒能拿到一分NBA合約或打工短約。林書豪也曾為此掉淚，逐夢破滅的遺憾和高度期許，成功證明自己實力，卻始終無法再度敲開NBA大門，為自己創造新契機。

32歲湯瑪斯感傷落淚和33歲林書豪遺憾眼淚，觸動人心，他們都是最勇敢鬥士，為籃球、人生目標和生活，努力展現自己球技、價值和驚人毅力。人生不如意十常八九，打NBA靠的不只是實力和球技，更重要的是經紀人實力、年紀和自我認知。

湯瑪斯很難重返NBA 關鍵在他自己

湯瑪斯是一名需要球權，擅長投籃和進攻得分後衛，他的打法非常自我，需要很多空間和足夠球權，這樣的替補角色除了很難融入每一支球隊，更難帶動團隊，幫助隊友和團隊形成更好氛圍。一旦沒有穩定出色進攻得分和命中率，湯瑪斯在球隊和場上幾乎失去作用，身高太矮，防守更是漏洞。

現階段NBA幾乎沒有球隊敢允諾湯瑪斯，給他進入輪換陣容和球權、上場時間承諾。湯瑪斯上季為鶘鵜打工3場比賽內容來看，他只能打自己的籃球，投籃、進攻、得分都相當吃手氣，他沒有能力串連隊友、組織團隊，展現更完整凝聚力，而且防守端很容易被錯位、打點。

湯瑪斯跟林書豪一樣，在NBA都打過8支球隊，但湯瑪斯太矮，又無法融入球隊之中，當身體狀況不如年輕時，就沒有球隊想用他了。 歐新社資料照片

鵜鶘當時傷兵滿營，非常需要後場人手和控球後衛，但礙於薪資空間，鵜鶘根本無力再給他一分10日打工合約。最終鵜鶘只能忍痛放棄。

林書豪更難重返NBA 關鍵在年紀和健康

林書豪的情況和際遇跟湯瑪斯不同，林書豪有重大傷病史，而且比湯瑪斯大一歲，一名33歲華裔後衛，受過大傷，想要在美國籃球和NBA文化裡重新取得信任和得到角色，非常非常困難。

除了球隊風險考量和戰力、薪資評估，更重要的是「選項更多」。像林書豪這樣的替補後衛，尤其是二線替補，還不是一線替補，NBA到處都是，對戰力幾乎沒有影響，也不是很重要的二線替補，大多數NBA球隊不是把人情、球隊名額留給熟悉經紀人，就是保留給年輕球員。這就是NBA文化和現況，以及球員大傷之後，大多數球探、教練、球團對33歲球員最現實衡量。

撇開族裔問題，林書豪(中)的年紀與健康也是有些球隊會放棄他的關鍵考量。 歐新社資料照片

湯瑪斯仍有打NBA實力，但他改變不了任何一支球隊，也缺少凝聚團隊組織力和融合度。林書豪同樣是合格NBA球員，他適合更多重替補角色，不管是一線替補還是二線替補，球技、經驗、能力都很完美，只是年紀偏高，加上大傷之後可能的變數和疑慮，大多數球隊和教練都不會想要冒險。

畢竟球員市場選項還有很多，與其冒險和各種無法預期的意外，培養年輕球員和給新秀更多空間是更妥善方案。打NBA當然要靠實力、球技，但有實力、經驗並不一定能在NBA取得一席之地，佔有一個位置，這就是最無奈的現實人生。

湯瑪斯流淚之後，傳出湖人可能願意給他一個位置，那林書豪還有NBA的第二春嗎？