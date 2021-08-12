羅瑞又矮又老又傷 為何還有這麼多隊要搶人？

前暴龍主控羅瑞（Kyle Lowry）日前被交易到熱火，新合約將是3年8500萬美元。過去這兩季，進入重建期的暴龍一直在出清奪冠功臣，在雷納德（Kawhi Leonard）走後，就屬羅瑞最為搶手。即使羅瑞已經35歲，但年紀似乎完全不成問題，究竟各隊看中了他什麼呢？

羅瑞當然有他出色的條件，在他履歷表上最突出的四大特質，包括了：擁有冠軍經驗，個人攻擊力及組織力強大，能帶隊的老大性格，再加上強大的明星光環。在奪冠那年，羅瑞能拿下場均14.2分及8.7次助攻，而過去這兩季他的表現更強，平均都有超過17分及7助攻的輸出，直到這一季才中斷連六度入選全明星賽的紀錄。其中，羅瑞的個性確實迷人，他能凝聚隊友，也能打起士氣。暴龍總經理在做出交易之後，依然對羅瑞在隊上展現出來的球星魅力和領袖感染力感到不可思議。

做為各隊追逐的熱門目標，交易羅瑞其實是一筆風險非常高的投資。客觀來說，羅瑞有四個明顯的短板：35歲的年紀、183公分的身高、過去兩年缺賽40場的傷史、和高度依賴體能的打法。

羅瑞(左)雖然是得分與助攻能力都很穩定的控衛，但他已經35歲了，近幾季的出賽場次都呈現明顯的下降趨勢。 歐新社資料照片

簡單來說，羅瑞是個太老，太矮又太容易受傷的控衛，接下來還可能很快地就會出現效能下滑的趨勢。這四個不利因素互相加乘的結果，讓新一季更老的他，無法再靠體能補足身高的缺點，還可能因為在場上過度拚命的打法而陷入更長期的傷勢。熱火大手筆搶來羅瑞的結果，開季之後可能得面對他無法持續上場打球的窘境。

既然有這麼多地雷，為何羅瑞還是這麼多人搶？分析有意競逐的球隊大致可分為三種，主要還是著眼於其自身的競爭狀態，希望找羅瑞來改變現況。這三種球隊之中，從戰力高的爭冠球隊，到戰力待突破的中段球隊，再到重建中的年輕球隊，都在羅瑞身上找到他們認為可用的拚圖。

公認是爭冠的熱門球隊，像是湖人和76人，是想要借重羅瑞的奪冠經驗，為下一季的總冠軍之旅添加柴火。而以年輕球員為主的重建球隊，像是鵜鶘，則是想要讓羅瑞來帶起休息室的氣氛，並建立起場上的秩序。對於中段班的球隊來說，像是熱火和獨行俠，則是著重於羅瑞的打法，認為他這樣的控球適合目前球隊的體系，能讓球隊更上層樓。

這些球隊原本都有主戰的控球後衛，但他們都把羅瑞視為保羅（Chris Paul）之於太陽那樣的存在。總經理們認為羅瑞能夠串起先發和替補的銜接，也能連動攻擊及防守兩端的能量。他能擔任現役指揮官的位置，還能同時為球隊培養出下一個年輕主控。即使羅瑞不見得真的能夠點石成金，但考量今年自由球員的市場供需狀況，就不難理解羅瑞為何這麼搶手了。

保羅對太陽的幫助是立竿見影，找不到保羅這麼頂級的控衛，退而求其次的話羅瑞其實也不差。 歐新社資料照片

整體看來，羅瑞似乎並不被看好能在新東家交出應有的表現。這讓人回想起當年羅瑞從火箭被交易到暴龍時，他也是一樣不被看好，甚至傳出消息他馬上就要再被交易出去，變成在各隊流離的浪人。但雙方都沒想到，暴龍從此找到了當家控衛，而羅瑞最終也在此待了九年，奪下冠軍。

九年之後，在北國成名的羅瑞重新回到南方，在他準備要為邁阿密帶來改變之前，這筆交易卻因為聯盟介入調查而有可能告吹。這樣的調查，更進一步地說明了羅瑞對於各隊的吸引力有多麼強大，才會出現在開市之前就違規進行接觸的傳言。

無論熱火最終能否如願獲得這位老將加盟，羅瑞都已經證明了自己在交易市場上的價值。接下來，羅瑞就要證明他所拿到的高價合約，能夠在場上換來等價的戰績。