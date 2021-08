NBA／梅西改披30號戰袍 柯瑞笑稱：品味不錯

揮別長待21年的巴塞隆納,阿根廷球王梅西(Lionel Messi)加盟法甲巴黎聖日耳曼,他將改披30號戰袍,與NBA球星柯瑞(Stephen Curry)背號一致,也讓後者在推特po文笑稱:「品味不錯。」

梅西未來將與巴西內馬爾(Neymar)、荷蘭姆巴佩(Kylian Mbappe)三人共組明星陣容,原本內馬爾有意將10號背號讓給梅西,不過後者婉拒,選擇穿上剛進職業聯盟時的30號。

NBA勇士隊一哥柯瑞在推特附上自己曾前往巴黎觀賽,主辦方當時贈送的30號背號球衣照片,表示:「梅西的品味不錯,祝你好運。」不過也有球迷在留言區吐槽:「梅西穿30號的時候你才剛上大學呢。」

Messi has some good taste I see. Good luck at PSG my guy 🙏🏽 pic.twitter.com/7Lj6S0tevb