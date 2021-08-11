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NBA／梅西改披30號戰袍 柯瑞笑稱：品味不錯
揮別長待21年的巴塞隆納，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）加盟法甲巴黎聖日耳曼，他將改披30號戰袍，與NBA球星柯瑞（Stephen Curry）背號一致，也讓後者在推特po文笑稱：「品味不錯。」
梅西未來將與巴西內馬爾（Neymar）、荷蘭姆巴佩（Kylian Mbappe）三人共組明星陣容，原本內馬爾有意將10號背號讓給梅西，不過後者婉拒，選擇穿上剛進職業聯盟時的30號。
NBA勇士隊一哥柯瑞在推特附上自己曾前往巴黎觀賽，主辦方當時贈送的30號背號球衣照片，表示：「梅西的品味不錯，祝你好運。」不過也有球迷在留言區吐槽：「梅西穿30號的時候你才剛上大學呢。」
Messi has some good taste I see. Good luck at PSG my guy 🙏🏽 pic.twitter.com/7Lj6S0tevb— Stephen Curry (@StephenCurry30) August 10, 2021
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