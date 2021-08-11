NBA／唐西奇與獨行俠續約 獲5年57億元頂薪

美國職籃NBA達拉斯獨行俠斯洛維尼亞明星後衛唐西奇（Luka Doncic）今天簽字畫押，以2.07億美元（台幣逾57億元）的天價與隊方續約5年，將繼續效力到2027年。

獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）、教練基德（Jason Kidd）等高層人士親赴斯洛維尼亞，與唐西奇一起開記者會宣布此事。

唐西奇感謝隊方盛情表示：「我從沒想過會發生這種事。我只夢想能在NBA打球。如今我可以和獨行俠續約5年。」

唐西奇在剛落幕的東京奧運，率領斯洛維尼亞打進4強賽，可惜以1分之差不敵法國，無緣闖進金牌戰，最終在銅牌戰敗給澳洲，獲得第4名。2018年選秀會，唐西奇被亞特蘭大老鷹以第一輪第3順位的探花籤選上，但立即被交易到達拉斯獨行俠。

唐西奇上季平均每場比賽可獲27.7分、8籃板、8.6助攻，整體投籃命中率47.9%、三分球命中率也有35%。

唐西奇加入獨行俠並幫助球隊打出33勝49敗成績，並獲選為2019年年度最佳新秀後，他過去兩個球季都率獨行俠打進季後賽，但兩次都敗給洛杉磯快艇，在季後賽首輪出局。

獨行俠2011年拿下總冠軍後，過去10個球季，有6次在季後賽首輪遭淘汰，另有4次未能打進季後賽。