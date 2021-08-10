從東京奧運表現來思考 里拉德與拓荒者該分手了嗎？

看過2021東京奧運NBA美國男籃表現，大多數人都明顯感受到美國先發後衛里拉德打得並不好，防守是最大漏洞，組織進攻、帶動節奏不如另一名隊友哈勒戴，至於里拉德最擅長的三分命中率也只有36.4%，最後三戰的三分球命中率都不到3成。里拉德是NBA波特蘭拓荒者一哥，屬NBA一線殺神級人物，上季季後賽拓荒者跟金塊鏖戰六場，里拉德場均34.3分、10.2助攻，三分命中率4成5。

但在國際籃球和美國隊，里拉德的防守、對位始終是大問題，奧運期間里拉德的防守不是被法國佛尼爾、迪科羅輪流打點，就是被西班牙魯比歐吃死，澳洲米爾斯更懂得如何陷住里拉德。里拉德在美國隊組織進攻、幫助隊友的控球工夫，等級和帶動能力就是不如隊友公鹿後衛哈勒戴。

里拉德(右)的防守有些問題，魯比歐(左)就抓住這個機會展開瘋狂的攻勢。 美聯社

里拉德在NBA是殺神，獨霸一方，他是進攻、得分、三分線上最犀利武器之一。但站上國際籃球舞台，里拉德的表現和防守對位都很難讓人滿意。

東京奧運讓每個球員都能重新看清自己，里拉德必須重新認識自己和帶動隊友方式，提升防守強度，才能在新賽季帶領拓荒者突破現況，成為一支更有競爭力球隊。

東京奧運也幫助拓荒者重新認真思考：里拉德做為拓荒者老大，他還能不能帶領拓荒者繼續前進，成為一支總冠軍級別球隊？

從東京奧運美國隊所有球員的表現來看，要由里拉德(左)來帶領一支球隊走向冠軍之路會相當不容易。 美聯社

如果拓荒者不是那麼有把握，是不是該考慮做出改變打破重組。里拉德自己是不是也要認清，他需要有其他更出色隊友幫助，才能繼續努力爭冠美夢，

NBA最新情報，費城76人正在積極爭取交易里拉德，76人目標是為中鋒安比德找到一名最出色後衛+射手，組成安比德、里拉德、哈里斯「鐵三角」陣容。只要能拿下里拉德，76人爭冠實力和整體性都會更加出色，跟公鹿、籃網、熱火一較高下。

76人策動交易動機不是要交易明星前鋒西蒙斯，76人真正目標是取得里拉德，提升季後賽戰力和關鍵球，完成最後爭冠拼圖。

76人有安比德(中)這樣的頂尖球員及哈里斯這樣的全能型好手，再找來三分球能力超強的里拉德，絕對會有強大的競爭力。 歐新社資料照片

拓荒者過去幾年季後賽競爭力和結果都不盡如人意，里拉德在2021年東京奧運表現也不如預期精采，或許拆解「拓荒者雙槍」里拉德+麥凱倫，是拓荒者完成蛻變必須有的膽識和決心。

對里拉德來說，他可能得考慮改變現況，加入一支不同球隊，拓荒者也能因為做出改變，加入新元素和球星，帶來全新氣象和競爭力，這對拓荒者和里拉德才是多贏發展。

大多數球迷都被里拉德的出色投籃、穩定表現、忠誠給感動，里拉德在波特蘭九年始終如一，他希望拓荒者可以更有效補強，儘快蛻變升級。里拉德也沒有要求「被交易」，他渴望贏球、爭冠，但他希望跟波特蘭球迷一起完成這個目標。

形勢比人強，聯盟每支爭冠球隊都在提升，公鹿衛冕持續補強配角，籃網三巨頭更健康，熱火也豪賭簽下後衛羅瑞，組成巴特勒+羅瑞+阿德巴約三核心，湖人組成多巨頭，太陽四年合約留下36歲保羅。拓荒者繼續維持「後場雙槍」做為建隊核心，里拉德+麥凱倫雙衛組合不變，拓荒者套路、打法和核心，拓荒者想要突破現況，走出西區，壓制太陽、湖人、快艇三支西區最熱門爭冠球隊，一切都不容易。

拓荒者嚐試用「雙槍」里拉德(左)和麥凱倫(右)打天下已經8個球季在，在季後賽闖關總是非常困難。 美聯社資料照卡

里拉德「欲走還留」的掙扎，拓荒者「必須改變」的決心，都面臨最後關頭，76人前鋒西蒙斯或許不是拓荒者想要的最好交易籌碼和契機，但這應該是第二好選擇和機會。

拓荒者必須認清，里拉德已經沒辦法帶領球隊爭冠。里拉德自己也得看清楚，他需要做出改變，才是對自己和拓荒者最好的未來。76人和拓荒者這筆交易談判和傳聞，對雙方都是最好改變契機。