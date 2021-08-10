回鍋與年齡非湖人補強重點 老將高貢獻值仍有看頭

在幾筆神乎其技的交易後，洛杉磯湖人隊展現與上一季截然不同的風貌。我們無法判斷，這擁有最多明星頭銜、年紀最大、返隊率最高的陣容，到底能在新球季有什麼表現，縱觀之媒體均給予好評，相信詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）和衛斯布魯克（Russell Westbrook）三巨頭匯聚，勢必大有可為。

我們先來拆解一下衛斯布魯克，1988年11月12日出生於洛杉磯，高中、大學均在南加州就讀，是土生土長的洛城子弟。早在2016年，布萊恩（Kobe Bryant）公開表示衛斯布魯克求勝的渴望、激情與天賦最像他本人，顯示其本事非空穴來風。其次，已拿下九屆全明星、一屆MVP、入選國家隊摘金的衛斯布魯克數據並未退化，上季得分22.2分、籃板11.5個與11.7次的阻攻仍舊獨領風騷。進入聯盟13年的他，過去五年平均得分25.9分，生涯至今只有菜鳥年、第二年平均得分少於20分，其攻擊破壞力毋庸置疑。籃板、助攻方面，過去五年平均10.3個籃板、10次助攻，並沒有所謂的大起大落。當然，其球風過於個人化是軟肋，也因此必須調整打法，學習與詹姆斯、戴維斯分享球權，結果勢必影響新球季球隊能走多遠。

在衛斯布魯克(左)加盟之後，湖人的前、後場陣容升級，只要他能與詹姆斯(右)、戴維斯合作無間，新球季大有可為。 歐新社資料照片

過去在NAIA大學聯賽效力、並與衛斯布魯克同場練球過的莊宗勳說：「他（衛斯布魯克）天賦異於常人，實際身高還不到6呎3吋，體重200磅是渾身肌肉，爆發力、彈跳力和豐富的得分手段很難防守，最重要是非常聰明，在今日能達到大三元這種成就並非偶然。只要願意調整打法，湖人隊這筆交易比選狀元還值錢。」

衛斯布魯克的定位，莊宗勳看法是取代施羅德（Dennis Schroder）的地位，由他持球執行破壞與策應，解放詹姆斯、戴維斯打無球進攻，他說：「場上衛斯布魯克不必頻繁出手，湖人隊更需要的是助攻和籃板，只要三人合作無間，這將是相當有看頭的陣容。」至於戴維斯方面，湖人隊在補進哈沃德（Dwight Howard）後，將可分攤防守重任，避免戴維斯因防守負荷增加而受傷，顯示球團明白，上季麥基（JaVale McGee）和哈沃德離開，對禁區防守影響很大。

「若找回哈沃德的決定正確，我們又何必在乎球員回鍋這檔事？」莊宗勳眼中觀察，球員離開又回來很正常，在雙方分合期認識自己，亦能更瞭解陣容欠缺的元素，只要是有用的補強，年齡、數據都不是重點，他說：「大家注意到亞瑞查（Trevor Ariza）是湖人昔日奪冠舊將嗎？他防守沒退化，去年防守效率值還有110.5，生涯平均抄截1.5次，搖擺人定位適合調度，又是出了名的大鎖，幾年前季中補強湖人就追逐過，現在可用老將底薪簽來為何不要？」因此，除了三巨頭外，亞瑞查和哈沃德最適合先發專注防守工作。

我們都明白，上一季湖人隊陣容缺乏深度，呈現兵疲馬困的狀態。如今，市場上一口氣掃進多位3D球員，包括能把所有人當錯位單打的安東尼（Carmelo Anthony），雖已經37歲上季卻繳出逆齡的40.9％外線命中率，足以成為湖人最佳的板凳暴徒。莊宗勳表示：「不要小看詹姆斯的魅力，安東尼願意來拿底薪就是為了奪冠，現在重拾防守也不是不可能。」更何況，安東尼用力守起來頗具看頭，能讓他認真的人也只有詹姆斯。

湖人於市場補進一票外線命中率達40％的射手，其中包括可為板凳第六人的安東尼(左)，各界期待他和好友詹姆斯(右)的重逢，能發揮出超水準的表現。 歐新社資料照片

外界抨擊的年齡一事，對湖人戰績影響不無可能。但是，這些所謂的高齡均非等閒之輩，37歲的安東尼上季PIE比賽貢獻值（Player Impact Estimate）8.8，36歲的詹皇PIE高達19.1，同齡的亞瑞查PIE為7.7，35歲的哈沃德PIE值是13，32歲的衛斯布魯克是16.4，均在聯盟平均水平之上，顯示佩林卡（Rob Pelinka）補強到位，把湖人隊需要的拼圖逐一補齊。

值得注意的是，湖人隊並非一昧追求「馬上贏」（Win now）模式。雖說全員的平均年齡拉高，陣中仍有新生代的好苗子，包括上季破繭而出的20歲小將霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）、23歲的蒙克（Malik Monk），以及26歲的納恩（Kendrick Nunn），他們將是湖人下個球季重點觀察的對象，尤其是霍頓-塔克能否再上演大驚奇，我們拭目以待。