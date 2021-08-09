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籃網宣布與杜蘭特續約 傳砸55億元續留4年

中央社 / 紐約8日綜合外電報導
籃網宣布與明星前鋒杜蘭特續約數年。（路透）
籃網宣布與明星前鋒杜蘭特續約數年。（路透）

美國職籃NBA布魯克林籃網今天正式宣布，與剛率美國男籃在東京奧運奪金完成4連霸的明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）續約數年。先前已傳出他獲得逾55億元合約將續留籃網4年。

路透社報導，籃網不願透露合約細節，但杜蘭特的媒體公司Boardroom前兩天引述他經紀人克萊曼（RichKleiman）的說法宣布，他獲得4年1.98億美元合約續留籃網。

籃網總經理馬克斯（Sean Marks）表示：「杜蘭特是位卓越人才，他在全球持續推廣這支球隊和籃球運動。我們很興奮今後幾年能繼續維持和他的夥伴關係。」

根據克萊曼，杜蘭特選擇不執行2022-23球季的球員選擇權，接下來他將一直待在籃網，直到2025-26球季。這份合約將讓杜蘭特在NBA賺取的薪資累積超過5億美元（台幣約139億元）。

11次入選NBA明星賽的杜蘭特，率領美國在東京奧運以87比82擊敗法國奪金，完成美國男籃在奧運的4連霸。

下個月就33歲的杜蘭特在2017年、2018年兩度為金州勇士奪下NBA總冠軍，並兩度獲選為總冠軍賽最有價值球員（MVP）。

杜蘭特在2019年勇士對上多倫多暴龍的總冠軍賽中，出現阿基里斯腱撕裂的大傷。他在那個球季結束後離開勇士，但投效籃網的第1個球季，因為養傷缺席整個賽季。

2020-21球季，杜蘭特終於在球季中傷癒復出，他加入兩大球星哈登（James Harden）、厄文（ KyrieIrving）的行列，共同率領籃網打進季後賽次輪。

在對上密爾瓦基公鹿系列賽的第7戰，杜蘭特豪取48分，但籃網仍不敵公鹿，並以3比4遭淘汰。

儘管因傷缺席例行賽的部分賽事，但杜蘭特在35場出賽中，平均可有26.9分、7.1籃板的成績。

杜蘭特 籃網 NBA

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