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NBA／為何離開湖人？「抓猛哥」回答耐人尋味：回去沒有意義

聯合新聞網 / 綜合報導
佐蒙德（中）已與76人達成1年合約的協議。 路透
佐蒙德（中）已與76人達成1年合約的協議。 路透

4屆籃板王佐蒙德（Andre Drummond）上個賽季季中加盟湖人，爭冠失敗後選擇離開洛杉磯，並以1年底薪合約改披七六人隊戰袍，近日受訪時談到為何沒有續留湖人，佐蒙德耐人尋味地說：「我回到那裡已經沒有任何意義…」並表示費城才是最適合他的地方。

佐蒙德在接受費城《NBC Sports》專訪時透露離開洛杉磯的原因：「時局已經有所變化了，他們（湖人）進行許多不同的交易也有了很多改變，而我回到那裡已經沒有任何意義…」佐蒙德說道，「在那之後我選擇做出下一個最好的決定，那就是來到費城這裡，我認為這才是最適合我的地方。」

雖然受訪時佐蒙德沒有提到到底湖人是哪筆交易讓他決議離去，但根據《Lakers Nation》推測，佐蒙德所指的應該是紫金軍團網羅衛斯特布魯克（Russell Westbrook）這筆重磅交易，再加上「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）回歸，很顯然地，佐蒙德已不再是湖人的優先續約人選。

佐蒙德上季與前東家騎士達成買斷後，就以底薪合約加盟湖人，與詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）組成三巨頭，不過這次「抱團」結果不如預期，湖人季後賽首輪就遭太陽淘汰。佐蒙德上季為湖人出賽21場，場均繳出11.9分、10.2籃板。接下來他將以1年底薪合約轉戰費城，預計將成為明星中鋒安比德（Joel Embiid）的替補。

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