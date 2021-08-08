NBA／砸錢留住球隊核心 熱火花51億提前續約巴特勒　

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowsk）報導指出，熱火將與「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）提前簽下一張4年1.84億美元（約新台幣51.1億）的延長合約，並找來羅瑞（Kyle Lowry）攜手衝擊NBA賽場。

31歲的巴特勒是熱火相當重要的核心人物，他在2019-20球季帶領球隊殺進總冠軍賽，雖然最終仍不敵湖人屈居亞軍。報導指出，熱火與巴特勒的這張新合約將從2022-23球季生效，他將效力熱火直到2025-26球季，而具體合約金額為2022-23賽季4050萬美金、2023-24賽季4380萬美金、2024-25賽季4700萬美金、2025-26賽季5030萬美金。

熱火隊總裁萊里（Pat Riley）在聲明中指出，「Jimmy（巴特勒）與Bam（阿德巴約）和Kyle（羅瑞）是我們球隊的主力以及門面，有Jimmy在，我們就有著一位NBA明星球員，一位年度防守球員，他絕對值得這張合約，然後他會讓自己持續待在聯盟最佳球員的位置上。對熱火球團來說，他將讓我們變成非常非常好的團隊。」

巴特勒曾5度入選NBA全明星賽，4度獲選年度最佳陣容，他在上個賽季入選年度防守第二隊，場均可攻下21.5分、6.9籃板、7.1助攻。此外，熱火近期也以一張3年約9000萬美元（約台幣25.1億）的合約，從暴龍找來上個賽季場均得分17.2分、5.4籃板、7.3助攻的控球後衛羅瑞。