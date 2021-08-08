NBA／成暴龍退休背號第一人 羅瑞喊首戰回歸肯定落淚

在《The Athletic》專訪中，暴龍主席坦恩鮑姆（Larry Tanenbaum）親口證實，今年暑假在先簽後換交易中離開加入熱火，曾率隊在2019年奪冠的羅瑞（Kyle Lowry）將得到背號退休禮遇，這也是暴龍隊史第1人。

「羅瑞最後會以暴龍球員身份退休，而他的球衣背號肯定會被升上球場天花板，這項榮耀會是暴龍隊史首例，我愛羅瑞，我欣賞他的領導特質、智慧以及熱情」，坦恩鮑姆表示，而羅瑞告別暴龍也展現依依不捨情緒。

羅瑞就特別在《多倫多星報》登了滿版廣告感謝多倫多的暴龍球迷，配隨自己慶祝2019年奪冠欣喜若狂模樣照片的文字寫道：「謝謝多倫多把我接納為家人，我一輩子都感激你們，我跟你們所建立的連結永不改變」。

此外，這位在暴龍效力將近10年時間的後衛也感性地在轉戰熱火消息正式定案後表示：「我可不會期待第1場回到多倫多作客暴龍的比賽，因為我知道當球隊舉辦致敬儀式的時候，我一定會忍不住掉下眼淚來。」