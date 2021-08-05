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NBA／評歷史地位不及喬丹和布萊恩 巴克利嫌詹皇「愛抱團」

聯合新聞網 / 綜合報導
巴克利稱詹姆斯的歷史地位永遠都比不上喬丹和布萊恩，因為他太愛抱團了。 歐新社
巴克利稱詹姆斯的歷史地位永遠都比不上喬丹和布萊恩，因為他太愛抱團了。 歐新社

誰是NBA最偉大的球員？現任知名球評的名人堂球星巴克利（Charles Barkley）近日受訪時直言，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的歷史地位永遠都比不上喬丹（Michael Jordan）和布萊恩（Kobe Bryant），他說：「詹姆斯的球隊真的引進太多有天賦的球員了，這就是事實。」

下季NBA將歡慶75週年，主席先前表態將公布歷史75大球星，也讓誰是NBA「GOAT（Greatest of All Time，史上最偉大球員）」再度掀起討論，近日巴克利接受《HBO》專訪時被問到喬丹和詹姆斯誰才是GOAT，他說：「當然是喬丹，詹皇當然也很棒，他對社區的貢獻非常了不起，但老實說，我甚至不覺得詹皇能超越Kobe，所以別再這樣比了，公平一點。」巴克利接著若有所指地說：「我只能說詹姆斯的球隊真的引進太多有天賦的球員了，這就是事實。」

詹姆斯在NBA共拿下4座總冠軍，但他其實有過不少「明星隊友」，包含韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）、艾倫（Ray Allen）、厄文（Kyrie Irving）、洛夫（Kevin Love），戴維斯（Anthony Davis）等。而湖人今年也補進包含衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）在內的數名好手，讓湖人戰力大幅提升。

巴克利也提到，他非常敬重「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和諾維茨基（Dirk Nowitzki）這樣的球員，因為他們都跟喬丹一樣，沒有為了贏得總冠軍「抱團」，而是各自打拚，並在經歷多次的失利後，最終替當初選中自己的球隊拿下總冠軍。

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