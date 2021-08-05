公牛狂收控衛補洞 卻有三大難題待解決

今年操作時間被大幅壓縮的季後市場上，各隊的交易都在搶快，公牛也不手軟，一下子搶下了鮑爾（Lonzo Ball）和卡盧索（Alex Caruso）這兩名人氣不差的控衛，接著又換來了馬刺球星德羅展（DeMar DeRozan）。全面大升級之後，這樣的球星配置卻有可能帶來排擠效應。

公牛對鮑爾心儀已久，過去這一年只要有關鮑爾的交易傳言，可能的下家都少不了公牛。在鵜鶘時期改善了三分準度之後的鮑爾，原本就是交易市場上的熱門，而公牛鐘情於他的原因，還包括了鮑爾在進攻之外帶來的防守升級。

緊跟著鮑爾來到芝加哥的卡盧索，公牛也是以同樣的防守思維在補強。卡盧索在湖人替補角色上所提供的防守能量和盯人拼勁，是他贏得洛城球迷目光的主要原因之一。在卡盧索加入之後，公牛在控衛這個位置的板凳深度也更深了一層。

再來就是剛完成交易的德羅展，防守從來就不是他的強項，但在馬刺時期的德羅展從得分後衛打到小前鋒，上季更打到大前鋒，一路創造出了自己的可能性。公牛用陣中33歲老將楊恩（Thaddeus Young）去換來31歲的德羅展，除了是把帶隊的老大哥角色轉交給他之外，要的也是德羅展自主創造得分機會的能力，以及鋒衛搖擺人的彈性。

公牛也將陣中表現相當全面的大前鋒楊恩送到馬刺，換來搖擺人德羅展(右)。 歐新社資料照片

在加入這三人之後，公牛在進攻和防守上都獲得補強，為何開季之後的實際戰力可能會有問題呢？原因有三：

一、立場尷尬的懷特

公牛原本的主控是二年級的懷特（Coby White），他在新人球季拿出爆炸性的得分表現，第二季就搶下先發控衛的位置，也被視為新一代的公牛核心球員之一。然而他目前左肩受傷，無法趕上開季，預計要到十月之後才能正式上場。懷特受傷所造成的控衛空缺，在有了鮑爾和卡盧索加入之後，公牛開季之初不會有問題，但他傷癒之後，狀況也就來了。

懷特究竟是繼續留在控衛的位置上打替補，還是就此去打明星分衛拉文（Zach LaVine）的替補？無論哪一個位置，他都成了板凳球員。先前公牛對鮑爾有興趣，這樣的消息對懷特來說一直是種壓力，逼得他必須打得更好來向球團證明自己足以勝位這個位置。結果他受傷了，球團也順勢交易來鮑爾，還附上個卡盧索，當場把懷特給排擠出去。

懷特(左)是2019年公牛在第7順位選進的控衛後衛，原本是球隊重點栽培人選，但在鮑爾和卡盧索加入之後，他的上場時間勢必會大幅被壓縮。 歐新社資料照片

而且消息指出，懷特並非是在和球隊練習時受傷，這讓他的立場更為尷尬。不只沒有辦法在季前訓練營時上場，來證明自己能夠留在先發陣容之中，自己受傷的原因也受到非議。從球隊的當紅新人，到失去位置的傷兵，懷特想從冷宮中爬出來，得先整理好自己的情緒。若是做不到而心生不平，對於球隊的氣氛來說就沒有正面的助益。

二、相對薄弱的前場

公牛目前的交易動作，讓他們付出了幾名替補球員，這些陣容深度上的缺口，接下來雖然都還有時間透過小合約的操作來補齊，但在加入三名球星之後，看來公牛在前場上能夠進行的補強已經受到一定的限制。

公牛的前場陣容是以自家球員為主，但上一季卻是受困於不斷的傷勢打擊，而顯得戰力不足。其中馬卡南（Lauri Markkanen）受傷所造成的影響最大，而做為一名具有外線能力的長人，讓他在今年的自由球員市場上充滿了吸引力。目前公牛已經開出合格報價，讓他成為受限制自由球員，也就是說公牛將有權利跟進其他球隊所提出的任何報價。但若是有球隊搶人，公牛可能沒有足夠的口袋深度跟進。

公牛大前鋒馬卡南雖然在生涯第二個球季似乎就達到了他的天花板，近兩季表現節節衰退，但他是身高213的大前鋒，又有不錯的三分球能力，公牛恐怕是留不住他了。 歐新社資料照片

原因就在於公牛加入了三名新球員之後，在薪資空間上所造成的排擠效應。若是馬卡南真的被別隊高薪搶走，公牛在前場的主戰力就會大幅下滑。這個洞若是處理不當，也將會直接影響公牛的開季戰力。

三、整合吃緊的總教練

加入了三名球員之後，現在公牛又和上季季中交易之後一樣充滿希望。那時盤來中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic），戰力看似獲得大幅挹注，重返季後賽是指日可待。然而，上季的結果卻是失望做收，其關鍵就是總教練唐諾文（Billy Donovan）的整合能力。

在戰力編成上，公牛的制服組及總教練是決策核心的三人組，而這三人的公牛資歷都只有一年。來自金塊的副總裁卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）上任之後，先指定來自76人的艾佛斯利（Marc Eversley）擔任總經理，這兩人再把和前雷霆主帥唐諾文給挖來。在經過第一季的試車之後，這一季開始大展手腳，全面改造陣容。

這三人拋開過去老公牛體系的管理思維，重新打造球隊。然而，他們的選擇能不能在場上收到預期的效果，主要還是得著落在唐諾文的調度和整合能力。目前看來，公牛的先發名單還沒有完全確定，他們在自由球員市場上的操作還沒有結束。然而，光是鮑爾、德羅展和拉文這三名先發級球星該怎麼相互配合，就已經是一團謎霧，更別說還沒發揮出應有戰力的佛西維奇，該如何在全新的陣容當中找到定位。

唐納文過去在雷霆帶兵戰績不錯，但是在公牛陣容大幅調整的情況之下，想要讓新舊球員快速整合成功恐怕會是很不容易。 歐新社資料照片

若以現有的球員名單來看，拉文和德羅展在場上的位置都有調整的彈性，而鮑爾也可以打不同的控球角色，加上具有歐系長人特色的馬卡南和佛西維奇，公牛的先發看似充滿可能，足以讓唐諾文塑造出一個靈活的體系。但從另一個角度看，一旦定位不明，整合不良，這五人可能在場上就互相掣肘，彼此抵消。

總之，照目前的節奏來看，公牛今年的補強還在進行中。可以確定的是，還在東奧賽場上打球的拉文，回家之後，將會有全新的隊友們要在夏季訓練營時好好熟悉彼此。公牛上季交易之後交出雷大雨小的失望表現，如何在新球季避免悲劇重演？關鍵還是在於解決可能的排擠效應。