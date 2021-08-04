湖人組西岸版鐵三角 複製東岸熱火奪冠方程式

上月底的美國職籃和職棒在球員交易市場上都特別熱鬧，但其中還是以華盛頓巫師隊的「大三元製造機」衛斯布魯克(Russell Westbrook)被交易回家鄉洛杉磯，與當前的湖人隊兩大球星詹姆斯(LeBron James)和戴維斯(Anthony Davis)組成西岸版的鐵三角最有話題，明著看是衝著與東岸鐵三角布魯克林籃網隊對決，但其實暗地也是希望能複製詹皇當年在邁阿密熱火隊的奪冠模式，以他為中心，向中前鋒與後衛各延攬一名四顆星以上的球員組成摘冠團隊。

就當筆者開始下鍵盤的同時，此事也漸漸地於美國時間8月1、2日得到體育媒體的證實，這次衛斯布魯克交易，其實背後有詹姆斯的指導棋和影子。

尤想當時2012年與2013年，詹姆斯與熱火後衛韋德(Dwyane Wade)和大前鋒波許(Chris Bosh)組成的鐵三角，連續兩年取得NBA總冠軍，不但奠定了詹皇與韋德在NBA的歷史定位之外，從本世紀初開始也確認，想要奪NBA總冠軍，「鐵三角」……或說先發中有至少三名四星以上的球員為班底是鐵的奪冠保證！至於有人或說「剛拿下總冠軍的密爾瓦基公鹿隊呢？不是有希臘怪物一人就搞定了嗎？……..Come On！如果布魯克林籃網隊沒有傷兵累累，大家捫心自問，公鹿能從東岸出來嗎？

公鹿在今年季後賽第二輪辛苦地在第七戰延長賽才打敗籃網，要不是有嚴重傷兵問題，總冠軍就要換成籃網了。 歐新社資料照片

衛斯布魯克或台灣球迷稱他「衛少」，是名極富天分但個人色彩相當強烈的球員，筆者從看他打大學男籃加大洛杉磯分校開始，好幾次那雷霆萬鈞的爆扣籃框後，滿臉的臭屁像，在個人球技方面他是沒話講，一球在手、妙用無窮，能傳、能控、能切，也能組織，但衛少的優點也是他的缺點，他要人家來配合他打球，要隊友繞著他跑、跟著他轉，這麼多年下來他的球技、多元才能是有目共睹，但所在之隊往往與奪冠或是總冠軍賽都差上那麼一點，原因無他，打總冠軍的球隊或要贏總冠軍的球隊，需要的是幾乎百分百的化學效應和隊友間的配合，只能說衛少在球路上個人風格太重，這是他的特色也是他的罩門。

湖人這次把衛斯布魯克交易過來，也是經過一番深思熟慮，後經證實管理階層都與詹姆斯討論推演過的，放眼看目前NBA，大概只有詹姆斯可以讓衛少稍微給點面子的配合。至於外界擔心的目前NBA兩名最會創造大三元的球員搞在一起，是否會造成副作用？筆著的看法是不會的，詹姆斯的配合性強，他的強項不光只是球技上的多功能，而是領袖氣質和在江湖上的輩分。球可以交給衛斯布魯克來控，但核心攻勢還是由詹皇來主導。

放眼NBA唯有詹姆斯有這個「坎站」能讓衛斯特布克(左)願意誠心合作，也唯有衛斯特布克才有足夠的實力與體力來打這個鐵三角。 歐新社資料照片

衛斯布魯克被換到洛杉磯後，東岸鐵三角的頭頭杜蘭特(Kevin Durant)馬上關注，甚至有羨慕之意，東岸的鐵三角強在進攻，但西岸的鐵三角在進攻上或許勢頭方面弱一點，但在整體方面包含防守和組織進攻則是較為平均，可以說籃網隊是三尊巨砲組成的球隊，而湖人隊的新鐵三角則比較像是有防守的堡壘中間夾帶著槍砲，畢竟進入季後賽後，防守是相當的關鍵，在這方面戴維斯有禁區和火鍋能力、詹姆斯的整體防守，最後再加上衛少的抄截與在大型後衛上的優勢等，如果東西鐵三角在總冠軍賽上對陣，這可能會是相當好看的總冠軍系列賽。

若拿這西區新形成的鐵三角與當時熱火舊鐵三角相比，詹姆斯還是詹姆斯，舊的詹姆斯在體能上是顛峰，但心智與球路方面卻還沒到頂端，新的鐵三角詹姆斯在體能和得分方面可能已開始走下坡，但從助攻率和有效得分率(Effective Field Goal Percentage)方面看來，是比近10年前當時在熱火奪冠時更高。也就是說詹姆斯在進入生涯晚期，整體的攻防上面顯得更為成熟。

而在中前鋒方面，目前的戴維斯是比當時的波許更為厲害有天分，波許在當時的整體架構上面其實是比較被動與弱勢的，但當時有詹姆斯與韋德在全盛時期，三人中勢必要有人稍微得低頭一點。

戴維斯(中)的實力當然是遠在波許之上，但兩人同樣都有健康問題，新的鐵三角同樣不能讓戴維斯過於疲累。 歐新社資料照片

最後就是韋德和目前衛少的比較，韋德在那之前已經聯合待退的中鋒歐尼爾(Shaquille O’Neal)奪得一次熱火隊冠軍，球路與心態也都在頂端。而目前的衛斯布魯克在球技方面也是逼近A+等級，唯一的問題就是他的射程不夠遠，說的逗趣一些，衛少打球有點像是才拿下總冠軍MVP的公鹿隊大前鋒安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，體能方面和在空中的滯留度屬上乘，但中外距離的投射卻是有問號的。當然他的製造大三元功力和切入禁區的破壞能力，以及明顯比當時韋德來得更好的體格，是無庸置疑的，接下來就要看新版西岸鐵三角實際在場上的配合了。

而提到鐵三角，我們也得追朔到10多年前當時奧克拉荷馬市雷霆隊的鐵三角雛形，杜蘭特、衛斯布魯克和哈登，三人曾經攜手在NBA共同打出一片天地，但後來三人各分道揚鑣，各自一片天，最後只有老大杜蘭特在金州勇士隊拿過冠軍，其餘的二哥和三弟還在逐夢。巧的是三人在這10多年來各自打拼，最後分別落在東西兩岸最強的兩隊中，各自形成東西兩岸的鐵三角軍團，並且非常有可能在新球季要為總冠軍盃做殊死一決，鐵三角部隊不管是在NBA哪一隊成軍，要付出的代價都非常的高，昂貴薪資、送選秀順位多枚，因綻放的時間不長。比較感慨的是，若真的在總冠軍賽上三人彼此面面相對時，互看後可能會心一笑：早知如此，當時乾脆三人就一起同隊下去算了！

雷霆隊選進的杜蘭特(左)、哈登(中)、衛斯特布魯克(右)是真正的天才鐵三角，當初球隊若不把他們拆掉並分別送走的話，現在搞不好已經建立雷霆王朝了。 歐新社資料照片

但無論如何，上球季的籃網鐵三角才剛形成，已經造成NBA籃壇的一大震撼，雖沒有摘冠，但已經是扣人心弦。結果這新球季還沒開打，更新的鐵三角又來了，這無疑對喜歡看熱鬧的NBA球迷來說又是一大期待與福音。