大師兄回來了！ 勇士陣容其實很夢幻

拉斯維加斯賭盤非常看好金州勇士捲土重來，好到讓人難以置信。NBA最新奪冠盤口，湖人第一(1賠3)、籃網第二(4賠13)，公鹿、勇士並列第三(1賠9)。勇士跟衛冕軍公鹿並列奪冠第三熱門，確實讓很多人感到不真實。

每年NBA季外、季前預測，最精準、最貼近現實的預測就是賭盤盤口，落差最大，最離奇的就是數據分析網站，甚至常常有啼笑皆非的預測排名。因此勇士只要柯瑞、湯普森、格林健康合體，二年級長人威斯曼和維金斯更成熟成長，勇士確實有捲土重來競爭力和實力。

去年的選秀榜眼威斯曼(右)雖然是不如人意，但至少勇士給他不少上場時間練練膽識，讓他有平均11.5分的成績。而2014選秀狀元維金斯(中)表現中舉中規，已是球隊主力前鋒。 歐新社資料照片

勇士能如此被看好 最主要原因是被低估的「防守」

勇士上季亮點除了柯瑞打出MVP數據和瘋狂表現，勇士鋒線不足，內線羸弱，湯普森整季傷停缺陣情況，卻還能打出聯盟第五防守效率值，僅次於湖人、76人、爵士、尼克，比灰熊、公鹿、快艇、太陽排名還要更出色。

「防守」不會騙人，這是勇士教練柯爾堅持要求重點，也是勇士能在柯瑞獨自帶隊情況下，下半季瘋狂反撲，距季後賽只差臨門一腳的關鍵。

只要核心主力保持健康，真實勇士奪冠排名第三確實太誇張，但勇士新賽季會是西區僅次於湖人熱門爭冠球隊，無庸置疑。

在總教練柯爾的要求下，勇士陣中的年輕球員在防守端有很大的進步，在不被看好的情況下硬是打進附加賽，下季應該會更上一層樓。 歐新社資料照片

勇士薪資爆炸、豪華稅破億，每一步交易操作都很困難。勇士只能把希望寄託在今年兩個菜鳥新人身上，儘管風險很大，成功率不高，但這是勇士眼前最好期待。

203公分大小前鋒庫明加，198公分3D鋒衛穆迪，都很符合勇士打法隊型。庫明加需要時間，就像去年勇士新人威斯曼，勇士現在很難給他們足夠上場時間和養分，勇士需要馬上贏球，把握最近2-3年柯瑞最後顛峰生涯全力爭冠，沒有空間和時間等待新人養成。

所以勇士需要多一點運氣，如果庫明加能在NBA適應良好，完美融入勇士體系和防守，展現運動能力和速度，從板凳上來扮演奇兵，那是福氣。穆迪可以防守後場三個位置，投籃、防守、終結籃框能力都有一定水準，值得期待，他有機會進入勇士輪換。

勇士把復興希望放在三名菜鳥威斯曼、穆迪、庫明加身上，確實很難有說服力，但這就是勇士老闆拉卡柏強調的，「大交易可能性很低，我不是說不可能，我認為我們不會去交易那些人們預期我們會得到的球星」。

培養新人，以戰養戰，重視勇士未來新人養成，勇士目前有柯瑞、湯普森、格林、維金斯做為核心主力，打出優質防守，角色球員充分融入團隊問題不大，只要新人能展現潛力，他們並不需要打出獨當一面貢獻，勇士一切都有可能。

勇士三巨頭向來就是贏球保證，只要他們能保持健康，新人也能稍有佳作，球隊就將充滿希望。 歐新社資料照片

保持健康，培養新人，季中再進行人員調整，為季後賽做好準備，勇士伺機而動，不是不做大交易，而是勇士現在並不需要急著一步登天重返顛峰，保持核心球星健康，給新人展現天賦、潛能機會，勇士經歷兩個傷病失敗球季重新再起，保持耐心，不是大動作交易，更適合現在的勇士。

聯盟前五防守是勇土團隊基石，柯瑞+湯普森浪花再現，格林+維金斯鋒線合體，默契更好，勇士不一定能馬上恢復爭冠高度，但勇士將會成為西區最熱門球隊之一。

師兄弟都健康回來了，2015-19年球季夢幻勇士重回人們眼前，指日可待。