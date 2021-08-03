三巨頭抱團效應？ 美媒傳多位球星欲投奔湖人軍

洛杉磯湖人隊與華盛頓巫師隊交易，將洛杉磯出生、長大的球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）換來，掀起聯盟話題熱點。戰力提升之餘，一些現役球星有意投靠抱團，擁有現役最多次大三元的湖人隊，期待多點開花大幅提升進攻能量。

根據運動專欄作家Evan Massey和Jake Fischer 披露，詹姆斯（LeBron James）的好友安東尼（Carmelo Anthony）可能加盟紫金軍團，德羅展（DeMar DeRozan）、蓋伊(Rudy Gay)也公開表態，想投向豪門湖人懷抱，若能在薪資操作挪空間，延攬大咖並非沒可能。兩位作家在美國均具有權威性，證明消息不是空穴來風。

在湖人換來超級戰將衛斯特布魯克之後，在NBA打拚多年苦無冠軍戒指的安東尼(左)和德羅展(右)等球星，據聞也很想跟著「良禽擇木而棲」！ 歐新社資料照片

由於衛斯特布魯克加入，如今湖人薪資總額高達1億2000萬美元，能操作的薪資空間少之又少，勢必得根據現有陣容調整。之所以三星連線誘人，生涯大三元184次紀錄保持人的衛斯特布魯克，和以99次居次位的詹姆斯，都是替隊友製造空檔的高手，兩人聯手加上戴維斯（Anthony Davis），卓越戰力令人期待。

不單於此，幾年前為盤來戴維斯送走的鮑爾（Lonzo Ball），亦是湖人隊鎖定目標之一，這位控衛於2017年至2019年效力該隊，球團對他有相當程度瞭解。消息並非空穴來風，而是紐約時報的記者Mark Stein披露，一種可能性是讓鮑爾控球，減少詹姆斯、衛斯布魯克和戴維斯持球時間，以無球跑動創造進攻機會。

湖人雖然很想把鮑爾找回來，但他又不是只想要冠軍戒不再乎薪水的老將，湖人在團隊薪資上也幾乎沒有操作的空間，雙方再合作的可能性不高。 歐新社資料照片

鮑爾在紐奧良逐年進步，上季出賽55場三分命中率提高至37.5％，每場貢獻14.6分、5.7次助攻、4.8個籃板，還有1.5次抄截頗為全面。只是，紐奧良方面可匹配任何鮑爾的報價，加上芝加哥公牛隊、洛杉磯快艇隊也中意這位前洛杉磯加大的控衛，湖人隊與其相比沒操作空間，除非採先簽後換，否則雙方情投意合亦難以成事。

湖人隊頂多能提供老將保障底薪，摒除錢的誘惑是與詹皇、戴維斯、衛斯特布魯克聯手機會，離總冠軍比其他隊伍更近。目前觀之，安東尼底薪相挺機率較高，除了和詹姆斯的私交外，有三巨頭即使坐板凳也足以追逐冠軍。上季，安東尼有71％時間是擔任大前鋒，繳出生涯新高的40.9％外線命中率，符合湖人招兵買馬射手的需求。

以各種傳聞來說，現階段安東尼投奔洛杉磯湖人隊的可能性最高，上季他同樣從拓荒者隊的板凳出發，三分外線創生涯新高符合湖人補強方向。 陳光立／攝影

蓋伊擁有38.1％外線命中率，剛領完1450萬年薪的他，積極追逐生涯第一只冠軍戒指。若能加盟，即可補強湖人隊外線並拉開空間，當然這充分考驗總管裴林卡（Rob Pelinka）的本事，如果圍繞三巨頭組奪冠陣容，勢必成為湖人這個夏天的主要重點。