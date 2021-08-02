NBA／有機會接下詹皇棒子當聯盟招牌 字母哥：我不在乎

本季帶領密爾瓦基公鹿拿下歐布萊恩金盃的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），年僅26歲卻已榮膺無數獎項，逐漸成長為一位聯盟的看板球星。對於有機會成為繼詹姆斯（LeBron James）後的下一塊聯盟招牌，安戴托昆波的回答是：「我不在乎。」

季後賽擊倒眾星「抱團」的籃網，冠軍賽再逆轉保羅（Chris Paul）帶領的太陽，主力多為自家養成的公鹿彷彿成為一支正義之師。然而字母哥卻對成為聯盟招牌不是很有興趣，他說：「我不在乎誰會是聯盟招牌，這可以是杜蘭特（Kevin Durant）或哈登（James Harden），但我只想陪伴家人和孩子，享受比賽和贏下比賽，我只想成為一個勤奮的安戴托昆波。」

對於季後賽面臨的種種壓力，安戴托昆波認為自己總是能逆來順受，「我喜歡季後賽，喜歡季後賽帶來的壓力，我會去享受它，不論結果會是什麼。」他也談到接下來的目標就是搜集更多獎盃，他會繼續衝擊季後賽，享受奪冠的滋味。