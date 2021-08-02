NBA／安戴托昆波捧冠軍盃榮歸故里希臘

中央社 / 雅典1日綜合外電報導
安戴托昆波（右）捧著冠軍盃榮歸故里希臘。 法新社
安戴托昆波（右）捧著冠軍盃榮歸故里希臘。 法新社

美國職籃NBA密爾瓦基公鹿獲得2020至2021年球季總冠軍，陣中主將「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天捧著冠軍盃榮歸故里希臘，並說渴望再贏得總冠軍的榮銜。

字母哥由胞兄塔納西斯（Thanasis Antetokounmpo）陪同在雅典機場受訪表示：「得冠軍會上癮，而我想要再經歷一次這種感覺。」塔納西斯也是效力公鹿。

這對兄弟檔捧著冠軍盃回希臘，當地許多粉絲、媒體與政要都興奮不已並且引以為榮。

他說：「我們父母認真打拚不歇息，我們都看在眼裡，我們也力求上進，努力不懈。」

安戴托昆波出生希臘，父母親是來自奈及利亞的移民，字母哥在NBA嶄露頭角之前，一度因沒有合法身分，在街頭擺攤賣手錶、包包、太陽眼鏡為生，直到2013年才取得希臘公民，披上希臘國家隊戰袍。

這位公鹿主將去年升格為人父，他和女友瑞德史布琳格（Mariah Riddlesprigger）即將迎來第2個孩子出世。

他說：「沒有任何頭銜能取代孩子出世的感動，沒多久我將再次體驗這感受。」

公鹿 NBA 安戴托昆波

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