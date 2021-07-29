火箭想拚選秀狀元康寧漢 連帶改變活塞命運？

2021年NBA選秀即將登場，做為好手雲集的選秀大年，眾人注目的狀元仍以奧克拉荷馬州大的康寧漢（Cade Cunningham）呼聲最高。然而，手握狀元籤的活塞卻傳出有可能會和火箭交易，降到第二順位再選。有消息指出另一名新秀格林（Jalen Green）可能更適合活塞，如果能夠拿到心儀的格林，又能從火箭那裡刮到更多資產，活塞這算盤看來確實打得響。究竟雙方的盤算會如何牽動接下來的走勢？又會如何影響兩支球隊的未來？

先來看看活塞過去的選秀史，今年才是他們第三次拿到狀元籤，前兩次的選擇算是有所回報，選到了雷尼爾（Bob Lanier）這樣的名人堂中鋒，另一個狀元也曾入選全明星。時隔51年，底特律再度有機會創造歷史，但若是管理階層打算以這支頂級籤去換更多首輪選秀權，也能在這個選秀大年海撈更多年輕資產。

再進一步看，活塞過去在狀元籤上的眼光雖然不算太差，但這幾年每當有機會選到頂尖球員的時候，卻是一再地跳過他們。從哈勒戴（Jure Holiday, 09年）、湯普森（Klay Thompson, 11年）、雷納德（Kawhi Leonard, 11年）、格林（Draymond Green, 12年）到字母哥（Giannis Antetokounmpo, 13年），光是隨便舉幾個例子，活塞在選秀會上錯過的球員就足以組成一支驚人的冠軍隊。更唏噓的是，即使選進了冠軍級別的球員，像是 12年的米道頓（Khris Middleton），最終也是轉到其他球隊奪冠。

活塞在2012年選進不錯的新人米道頓(右)，但是活塞完全沒有耐心培養，隔年就拿他和奈特跟公鹿換詹寧斯，結果米道頓剛成為公鹿奪冠的重大功臣，詹寧斯卻早早就淪落到西伯利亞去了。 美聯社

回放選秀歷史純粹是一種後見之明的討論趣味，畢竟沒有任何一位總經理的眼光能準到這種程度，而這些後來大紅大紫的新秀，當時若是真的被活塞選中了，也沒有人能保證他們在活塞會有一樣好的發展結果。就像1994年第三順位的飛人希爾（Grant Hill），選進活塞之後也確實紅了，但早發的傷病卻讓他直線墜落。之所以會重提活塞過往的選秀錯誤，只是用來揣摩活塞總經理威佛（Troy Weaver）在面對今年選秀的壓力有多大，以及他的選秀策略會不會因此受到影響。

活塞是否需要康寧漢？要回答這個問題，先得說說康寧漢是個什麼樣的球員。有球探認為康寧漢的發展模板，就是投籃技巧更好，推進速度更快的魔術強森（Earvin Johnson）。康寧漢是身高203公分的高大控衛，不只傳球視野好，組織能力強，個人進攻技能也有超齡的全面，相比1979年狀元的魔術強森（206公分）在投籃和爆發力方面的軟肋，康寧漢有著更漂亮的出手動作和驚人的速度。

魔術強森的年代可能太久遠，所以也有人把康寧漢比做美國版的唐西奇（Luka Doncic）。重點就是康寧漢有辦法比別人更快判讀比賽情勢的瞬間發展，然後先人一步做出反應，加上原本就高人一等的身材及技術能力，所以可以像唐西奇那樣，在控球的位置上創造出巨大的效能差異。

活塞目前的陣容貧弱，康寧漢的加入除了能挹注強大的即戰力之外，對於長年缺乏星度的底特律來說也是一道活水。1979年選秀會活塞排在第四順位，根本搶不到魔術強森這位一代巨星，只好挑他在密西根州大的隊友來聊勝於無。今年活塞是否會以第一順位拿下康寧漢，來彌補這40多年前的錯過？還是走保守路線，以一換多的方式去和火箭交易？目前看來後者的可能性不小。

先前火箭因為哈登（James Harden）等球星的交易案而拿到了滿手的選秀權，光是今年就握有三支首輪籤，分別是第2，23及24順位。若是要和活塞交易，至少要押進去其中兩支，此外還可能得附上其他年度的選秀權。看到這麼高的代價，活塞當然見獵心喜，若是選不到康寧漢，活塞也有其他屬意的備案。

這個備案，就是另一名新秀格林（Jalen Green）。做為G聯盟的超強得分後衛，有專家認為格林才是本屆新秀之中發展天花板最高的大物。因為有格林的存在，活塞才有和火箭談交易的可能。對於活塞來說，如果以一換多，拿狀元籤去和火箭交易榜眼籤，首輪第24順位籤及明年的選秀權，雖然犧牲了康寧漢，但能拿到格林和更多資產，對活塞來說也是筆合算的交易。

格林曾是全美第一高中生，跳過大學直接到G聯盟磨練，未來的發展潛力可能更勝康寧漢。 美聯社資料照片

而從火箭這一方來看，其實市場普遍認為這筆交易對休士頓並不划算。回顧火箭自己的選秀史，過去四次選進的狀元之中，84年的歐拉朱萬（Akeem Olajuwon）為火箭帶來兩座冠軍，02年的姚明則是打開了中國市場，都算得上是能夠一舉改變球隊未來的選擇。

其中有三次選擇中鋒的火箭，曾經一度有著中鋒狀元統治球隊的核心傳統。但在NBA進入小球時代之後，火箭也徹底轉型，成為以快、準、小為導向的三分球隊。若是火箭真的豪賭這一把選進了康寧漢，就將改變他們過往追逐內線長人的狀元慣例，未來也將繼續進行小球路線。

一旦有狀元入隊，必然會影響到火箭陣中的另一位狀元。同樣是控衛的沃爾（John Wall），在聽到火箭積極追逐康寧漢的消息之後，多少也知道自己在休士頓的未來和地位會是如何。在位置重疊的情況下，沃爾很可能會被交易出去，即使留在火箭也可能只剩下世代傳承的導師角色。換句話說，火箭搶下康寧漢的代價不只是選秀權，還得賠上一位全明星級的狀元控衛。

除此之外，火箭現任的年輕得分後衛小波特（Kevin Porter Jr.）日前也喊話，說自己其實是個控衛。這樣的表態，等於是希望球團順勢而為，用榜眼籤把得分能力出色的格林納入陣中，與小波特組成新世代的後場搭檔。這樣火箭不必付出高額代價，就能在既有陣容中創造出最大效益。也就是一動不如一靜，把難題丟給活塞，看他前面怎麼選就行了，無論剩下的是康寧漢還是格林，對火箭都有好處。

火箭在送走哈登之後球隊快速瓦解，不少球員也跟著擺爛，許多比賽常常兵敗如山倒。小波特趁機崛起，在球季後半段接掌得分重任，現在講話就很有份量。 歐新社資料照片

綜上所述，究竟哪一隊會搶下今年的新科狀元？一切就要看火箭總經理史東（Rafael Stone）有多想要康寧漢。如果他出手去搶，在活塞偏好格林的情況下，這筆交易是有可能成真。但若是他太積極操作，可能會被活塞海宰一頓，好不容易累積的重建資產也會被搜刮大半。

從活塞的角度來看，火箭想搶狀元的企圖心，將有機會給活塞帶來更好的未來。活塞今年雖然有四枚選秀權，但其中三支都是次輪籤。若是多出了一枚火箭的首輪籤，確實會很好用。不過，若是為此放棄了狀元籤，一旦康寧漢日後證明了他的歷史級身手，活塞又要再度背負眼光失準的指謫了。這樣的心理壓力會不會在選秀會當天形成關鍵的變數？很快就有答案。