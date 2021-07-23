曾是最接近詹皇的接班人 西蒙斯卻逐漸帕森斯化

曾經被譽為是自2003年以來最接近詹皇的接班人，出生於澳洲，來自路易斯安那州立大學的全能球星西蒙斯(Ben Simmons)，打從2016年以狀元之姿降臨費城後，就始終被寄望能夠繼艾佛森之後再次帶領這座城市重返榮耀。扣除新秀年因右腳骨折整季報銷之外，西蒙斯至今在聯盟打滾了四個賽季，成長曲線卻不如當年選秀評價的萬眾期待。

西蒙斯和安比德(Joel Embiid)的組合被視為是76人的中興希望，但年復一年的失望，這對雙人組的續存與否於前兩年在休賽期也曾不斷被拿來討論。隨著安比德更加成熟、穩定，本賽季打出MVP水準的競爭力，率領76人例行賽戰績高居東區第一，似乎足以讓這組搭檔瓦解的聲音消弭。

可惜的是，季後賽第二輪他們爆冷不敵全員打出驚奇的年輕老鷹，血戰七場後僅止於次輪。西蒙斯平庸的表現與看不見他還有多少天賦可挖掘的前景下，76人高層對於他的態度也由過去的非賣品轉變為明確地開放聆聽對西蒙斯的報價。

此舉擺明了就是球團將他放上交易貨架，並聲明希望能換到全明星等級的回報，來輔佐安比德做為球團往後想發展的方向。然而西蒙斯的交易價值在這個時間點，肯定是近年新低。

76人已經決定要把西蒙斯(右)當做交易籌碼，換來更適合的人選與安比德(左)搭配。 歐新社資料照片

西蒙斯場內外表現都令人失望

以本次季後賽來說，12場球之中，西蒙斯場均出賽33.5分鐘，繳出11.9分7.9籃板8.8助攻，1.3抄截，雖然有效投籃命中率高達62%，但場均出手才7.9次，進攻慾望明顯不足，球團想必不樂見年薪高達三千萬美金的西蒙斯只有這樣的數據。更可怕的是他34.2%的罰球命中率低到誇張。古有駭俠客、駭魔獸戰術，今有駭西蒙斯戰術不是沒有道理，今年季後賽便時常看到對手刻意讓西蒙斯站上罰球線空手而歸來討到便宜。

歷史上的國際賽一直是短期內造就英雄的好時機，適逢碰上奧運，西蒙斯卻也不願意在職業賽季外，身披澳洲國家隊戰袍出征，在國際賽場上挽回自己的名聲與場上價值。在季後賽遭到老鷹淘汰的時候，西蒙斯也如往年曾對媒體放話，他會在休賽季持續苦練他的投籃。相同的話彷彿幾年來重複撥放，練罰球、增加三分球出手等，卻沒有一季在實戰中能為他持續性且穩定的投籃嘗試與命中而喝采。

這次不同的是，不像過去還會在網路上會釋出訓練影片，讓外界對於他的調整與新球季表現還保有一絲期待。這回西蒙斯不但拒絕替國家隊效力，並被外媒捕捉到他在英國、美國都留下和主播女友的約會身影。此舉讓球迷們對於說好賣命練球的西蒙斯一致撻伐，難道西蒙斯未來可能走向帕森斯化嗎？

球團與球迷都期待西蒙斯能以詹姆斯(左)為榜樣，但他在場內和場外的表現卻開始帕森斯(右)化，這已讓76人高層開始緊張，深怕再拖下去的話，不但冠軍無望，西蒙斯的賣相也就更差了。 歐新社資料照片

西蒙斯浪費趨近於詹姆斯的身材天賦

今年25歲的西蒙斯在沒有大型傷勢困擾下，他當然是不會那麼快地走向帕森斯(Chandler Parsons)後期沉溺於玩樂的光景中。他擁有超規格的高大壯碩體型，天賦異稟的他進入聯盟後還在長高，官方登錄已來到6呎11吋。在場上能從控球打到中鋒，擁有後衛般移動能力的他，在防守端勝任五個位置也沒問題。不但是繼魔術強森後，最高的控球後衛，而具備優勢的身材與身體對抗性，足以尋求打點與坦克切入的打法，又讓人在他身上看到他偶像詹姆斯(LeBron James)的身影。

西蒙斯也是這18年來整體身材條件、球場上的全面性最接近詹姆斯的接班人，過去兩人一同訓練的畫面也真的很讓人十分期待西蒙斯未來的成長。但顯然地，西蒙斯做不到如詹姆斯的自律與刻苦訓練，就更別提以詹皇為目標前進，更遑論接班人選。

這四年來只靠著天賦打球的西蒙斯，終究讓市場提前預見他的天花板上限，在怪物如林的NBA中想生存，想發光發熱，縱使你有多高的天賦，沒有經歷一番磨練，遲早都會被世代更迭的潛力股給淹沒。

必須肯定西蒙斯在防守端上的精進，他已連莊2年的最佳防守第一隊，但是不管球團或是球迷，應該都不希望看見曾媲美詹皇的天賦，最後只有頂級苦力與防守的功能性吧。大家都希望他能像詹姆斯那樣的領導球隊，替團隊帶來凝聚力，在關鍵時刻擁有主宰戰局的能力，這才是當初球團對於西蒙斯的期盼。

西蒙斯(左)現在防守功力了得，但是在進攻端問題卻很多，只有詹姆斯、安戴托昆波(右)等頂尖球星的一半能力。 歐新社資料照片

畏懼投籃與承擔勝負侷限西蒙斯前景

檢視這幾年西蒙斯在場上畏懼投籃，不願嘗試的畫面，已對他的生涯造成極大的困擾與限制，一來他把自己的球風給定型了，二來他讓對手得以安心放掉注意他的外圍投籃，專心去防堵他的切入，或是伺機協防他的分球即可。近兩年還陸續有傷病影響，例行賽僅出賽57、58場，一場球只出手10次，14.3分7.2籃板6.9助攻都創下新涯新低。

以往西蒙斯糟糕的罰球命中率例行賽都還有6成左右，今年季後賽卻中邪似的僅有三成多命中率，不僅讓他無法在決勝時刻挺身而出就算了，還在關鍵期成為球隊佈局上的負擔。加上他過去以來的沒有勇氣承擔勝負的個性就曾被為人詬病，從大學時期、到職業生涯，多次關鍵球處理他都是選擇傳球，或是猶豫下造成失誤，而不是像個球星般地當仁不讓跳出來守護球隊。 球技上的缺陷與心態上的成熟度與企圖心，都讓他的交易價值想當然下滑許多。

西蒙斯有高超的切入技巧與華麗的灌籃美技，但是打了4個球季，竟然一直不敢投三分球，而且本季罰球命中率僅有.613，比字母哥的.685還要更差，以一個控衛球說是太誇張了。 歐新社資料照片

西蒙斯該好好學習字母哥的勵志奪冠故事

看看新科總冠軍賽MVP字母哥的奮鬥故事，他在成名前的天賦、被關注度與投籃能力是絕對沒有西蒙斯來的高。但是現在字母哥能在總冠軍賽中隻手遮天，能嘗試三分球、命中跳投與背框後仰，努力修正罰球，甚至防守端也連續三年獲選防守第一隊，比西蒙斯更出色。同樣不擅投籃的兩人，現在的差距、帶領球隊的領導風範可說天差地遠。

今年休賽季76人高層對於西蒙斯的交易案相當高機率是玩真的，安比德口中的「Trust the process」早就已經到終點了，他自己都已經是躍居例行賽MVP大熱門做為表率了，西蒙斯卻還在不上不下，甚至是呈現退步的狀態。

球團對兩人的組合勢必要痛定思痛地想出對策，不惜拆解所謂的核心，也要趁安比德邁入生涯巔峰期之際，替球隊尋求不同的化學效應與真正重返榮耀的關鍵拼圖。

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