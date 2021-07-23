湖人等待保羅點頭 雖然是肖想但讓人期待

NBA鳳凰城太陽36歲超級後衛保羅結束生涯第一次總冠軍之旅，儘管輸球飲恨，但保羅超凡表演、控制比賽節奏和擋拆教學，不僅打出36歲NBA後衛史上最高峰，也為自己創造更多可能。

第一個可能：保羅跟太陽還剩下一年合約4400萬美元年薪，2022年夏天到期，今年夏天保羅可以跳出合約成為自由球員，尋求三年大約一億美元續約，同時為自己再拚一次總冠軍。

第二個可能：續留太陽，保羅再度帶領球隊爭冠機率有多大。

第三個可能：36歲保羅已經不可能獨立帶領任何一支球隊奪冠，他需要加入其他奪冠機率和實力更好球隊，甚至加入組成「超級球隊」，成就生涯奪冠夢想。

NBA總冠軍賽剛剛落幕，洛杉磯湖人傳奇球星魔術強森馬上丟出爆炸性議題：如果保羅決定今年夏天跳出最後一年合約，那麼他接到的第一通電話應該是他的好友詹姆斯和湖人打來的。

保羅與太陽還有一年合約，若是繼續留在鳳凰城，下季仍有不錯的奪冠機會，但他若是轉戰湖人，戴上生涯首枚冠軍戒的機率將大幅提升。 美聯社

湖人「肖想」保羅，並不意外，所有需要控球，想要爭冠的球隊都需要保羅。詹姆斯也老了，他需要一個更擅長控球、創造各種機會和解讀比賽隊友，減輕自己負擔，湖人同時需要一個老經驗、擅於帶動節奏控球，疏理節奏建立更完美體系。

想像一下，當安東尼、保羅、詹姆斯成為隊友，戴維斯健康復出，中鋒佐蒙德願意以迷你中產留在湖人(佐蒙德恐怕很難拿到更好更優渥合約)，全新湖人會有多可怕。儘管他們實在太老，安東尼、保羅、詹姆斯三人都已經36-37歲，生涯正在走進尾聲，但誰敢忽視湖人競爭力和實力。

只要保羅跳出合約，並且決定離開太陽，湖人絕對有機會「梭哈」組成超級球隊，這是魔術強森為何如此興奮主因。儘管難度很高，機率很低。

湖人正在市場上尋找一名老練控球，巫師衛斯特布魯克不可能，他還有兩年超過8800萬美元合約，拓荒者里拉德也不可能，湖人不是可能觸發硬薪資上限就是薪資大爆炸，湖人交易都吞不下來。另外即使沒有薪資空間問題，湖人也沒有足夠誘人交易籌碼。暴龍35歲後衛羅瑞也要想撈一分生涯最後複數年合約，只要有任何可能，湖人都不會放棄。

湖人肖想保羅，成不成局關鍵還是保羅自己。

第一、保羅是否要跳出合約，保羅肯定想要換一份三年一億美元的續約，只要保羅跳出合約，一切都有可能。

第二、保羅是否看得清楚，他已經沒有獨立帶隊奪冠能力，太陽這套陣容即使季外再補角色球員和鋒線強度，累積經驗，明年爭冠情勢恐怕很難比今年更好。

第三、保羅留在太陽跟隊友再拚下去，他會得到無數讚揚和肯定。如果選擇加入湖人，輿論壓力和抱團觀感勢必引起球迷群情憤怒和媒體沈重批判，這是現代NBA常態，沒有人能避免或視而不見。

保羅(中)若轉戰湖人，他與詹姆斯在場上的壓力都會減輕，但場外批評的聲浪則會排山倒海而來。 美聯社

如果保羅真的想要跟詹姆斯、安東尼一起打球、一起爭冠，享受生涯最後幾年，共同努力寫下兄弟籃球故事，這是很完美的事，他會跳出合約，並且離開太陽。不管能不能順利奪冠，那是另一個故事。

跟兄弟好友同隊，迎接挑戰，努力贏得總冠軍，一輩子只剩這一次機會。36歲保羅會做出什麼決定，他跟詹姆斯之間有沒有默契，今年NBA季外自由球員市場非常有趣。

保羅、安東尼、詹姆斯(左至右)很早就認識，他們都希望有機會能在一起打球，結果只有在奧運比賽短暫合作，下一兩季可能是他們退休前最後的機會。 歐新社資料照片

加入湖人打兄弟籃球，讓世界變得無比瘋狂，我喜歡這樣的故事和勁爆發展。不管詹姆斯+保羅組成的「超級球隊」最終能不能順利奪冠。

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