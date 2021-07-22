只拿一冠就沉沒？公鹿如何避免步暴龍後塵

當公鹿球員興奮地捧起象徵總冠軍的歐布萊恩金盃時，他們身上穿著的封王T恤寫著「兩度NBA總冠軍」（2 X NBA Champions）。1971年的公鹿在首度奪冠的當下，可能從沒想過密爾瓦基會再等半個世紀才能迎來第二冠，那麼這支2021年的公鹿，會不會又要讓這座城市的球迷再等另一個50年，才能拿下第三座冠軍呢？

會有這樣的懷疑，並不是在掃公鹿球迷慶祝封王的興頭，而是近十年的NBA除了詹姆斯政權和勇士王朝之外，其他奪冠球隊都是一年限定。詹姆斯（LeBron James）先在熱火拿下二連霸，後來又在騎士和湖人各拿一冠，至於勇士則是四年三冠。剩下三年就是由獨行俠、馬刺和暴龍各分一冠，而後來這三支球隊不只隔年都未能衛冕，甚至連決賽都打不進去。

以暴龍的例子來看，距離奪冠才不過三年，他們今年就已經打不進季後賽。奪冠時的先發組合如今只剩兩人留隊，主力替補也只剩一人，其中羅瑞（Kyle Lowry）和席亞康（Pascal Siakam）更是可能在今年季後被出清，球隊等於徹底進入重建階段。

暴龍在2019球季打敗勇士贏得總冠軍，當時他們陣中有不少年輕好手，球隊未來依然被看好，但想不到短短3年他們即將面臨重建。 歐新社資料照片

乍看之下，公鹿不像會是下一個暴龍，因為他們奪冠的主力是安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），而這位決賽MVP已簽下長約，至少未來三季依然會留隊，這一點和隔年立刻失去雷納德（Kawhi Leonard）的暴龍完全不一樣。而且公鹿其他主力球員，從米道頓（Khris Middleton）、哈勒戴（Jrue Holiday）到洛培茲（Brook Lopez）也都至少還有兩年以上的合約，似乎這支球隊不會這麼快就解體。然而，下列三個因素卻有可能讓他們拿了一冠之後就沉沒。

一、字母哥成為下一個賈霸

時間回到五十年前的公鹿，他們陣中有著名人堂中鋒「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），那時才24歲，入隊才第二年就以31.7分拿下得分王，也拿下MVP，同時取得總冠軍及決賽MVP。而他的左右手之中，則是以第一代大三元製造機羅伯森（Oscar Robertson）最出名，羅伯森才第一年轉到公鹿，就幫助這支只有三歲的球隊奪冠。

這組合看來有一點眼熟，因為那時的賈霸就像是現在的字母哥一樣，是能夠統治天下的年輕長人，前途無量。而老經驗的羅伯森奪冠時正好和哈勒戴同年（31歲），兩人也都是無冠多年，但在轉隊的第一年就拿下個人首冠。

不過，賈霸一共在公鹿效力六年，羅伯森也和他搭檔了四年，在班底沒有大變動的情況下，公鹿在奪冠之後仍是連兩年被擋在決賽門外。即使這對黃金組合再度攜手重返決賽，卻在輸掉了第七戰之後拆夥，羅伯森退休，賈霸隔年也被交易到湖人，公鹿從此也一路無緣決賽至今。

生涯六冠的賈霸無疑是偉大的球員，但他沒能把公鹿變成偉大的球隊，因為其他五冠都是在轉隊湖人之後拿下的。如果字母哥真的成為下一個賈霸，他有可能拿更多冠軍，但卻一樣不是在密爾瓦基。

安戴托昆波年紀輕輕就創下一堆豐功偉業，前途不可限量。公鹿雖然與他簽下3年合約，但畢竟密爾瓦基是小市場，萬一球隊狀況不佳，仍然可能提前把他交易出去來換去更多年輕球員。 美聯社

二、團隊薪資卡死活水

再從合約年限來看，未來兩季的公鹿雖然保有了一定的實力，然而為了拚冠軍，他們去年季後一系列的積極操作，已經讓他們的團隊薪資破表。更別提哈勒戴在奪冠之後，還同時觸發他合約中的冠軍獎金條款，公鹿新一季的豪華稅已經躲不掉。老闆雖然在奪冠前總是說不惜付出豪華稅的代價，但想要連霸的價格，卻不是每一個老闆的口袋能承受得了的。

況且公鹿已經在先前的交易當中，把選秀權和新秀等球隊未來的資產給用掉大半了，在既有球星卡住了操作空間，球團手上又沒有太多資源可以做為補強來源，今年季後公鹿勢必會失去一些重要的角色球員。

如果下一季公鹿的球星們出現健康狀況，球隊的戰力就會因為替補深度不足而立打折扣。就算主力老將都能大致保持健康，但在攻守兩端沒有適合的角色球員搭配，也沒有出色的年輕新秀帶來不同的刺激，公鹿有可能會因為沒有源源不斷的活水注入而進入停滯狀態。

字母哥下一季的年薪將由2750萬跳升到3930萬美元，哈勒戴(中)也要從2610萬漲到3010萬美元，米道頓則是從3300漲到3550萬美元，三個人的薪資就已經快壓垮公鹿了，很難再去補強其他球員。 美聯社

三、群雄並起的亂世天下

最後，公鹿要面對的對手只會愈來愈強。當今的聯盟，在詹姆斯和柯瑞（Stephen Curry）老去而逐漸失去絕對的主宰力之後，可能又將回到百花爭鳴的競爭狀態。西區列強實力接近，互相卡位的戰況依舊擁擠不堪，而東區在吸收西區球星之後也開始復興，許多球隊都有和西區冠軍一拼的能力。在這樣的情況下，明年誰能打進決賽圈還很難說。

光是公鹿想要再度在東區出線就很困難，無論是籃網或是76人都會是他們最大的阻礙。公鹿今年避開了東區龍頭76人，也在對手傷病的影響下，在對籃網搶七時撂倒氣力放盡的杜蘭特（Kevin Durant）。下一季除了這兩個對手，他們還要面對老鷹、尼克和塞爾蒂克等陣容完整的年輕強權。公鹿能否複製今年的奪冠之路？仍有疑問。

籃網對公鹿系列賽在第七戰延長賽輸球，季後賽第二輪就遭到淘汰，下一季他們若能保持健康，對公鹿將是巨大的威脅。 歐新社資料照片

展望下一季，公鹿若是不想在奪冠之後就此沉沒，他們得要克服這三大挑戰才行。其中，字母哥帶傷撐起公鹿這一季的冠軍之旅，這對他會留下什麼後遺症，目前還未可知。公鹿想要尋求二連霸，其難度會比奪下今年這座隊史第二座冠軍更高。

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