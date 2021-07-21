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NBA／公鹿隊奪NBA總冠軍 安戴托昆波母國希臘慶祝

中央社 / 雅典21日綜合外電報導
「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）轟下全場最高50分，他的母國希臘舉國歡慶。 圖／美聯社
「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）轟下全場最高50分，他的母國希臘舉國歡慶。 圖／美聯社

美國職籃NBA密爾瓦基公鹿相隔50年後再次奪下NBA總冠軍，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）轟下全場最高50分，他的母國希臘舉國歡慶。

法新社報導，26歲的安戴托昆波出生於雅典郊區塞波利亞（Sepolia）一個貧窮家庭，如今他站上世界籃球最高殿堂NBA，獲選為總冠軍戰MVP，他的希臘同胞無不對他讚不絕口。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在推特發文表示：「安戴托昆波了不起！希臘人民到處大肆慶祝！」

希臘外長鄧迪亞斯（Nikos Dendias）發推文說：「恭喜安戴托昆波與公鹿贏得NBA總冠軍，還拿下MVP。恭喜！」

希臘主要在野黨激進左派聯盟（Syriza）黨魁齊普拉斯（Alexis Tsipras）在臉書發文說：「從塞波利亞一間小公寓出身，登上世界巔峰。」

「孩子的雙親來到希臘追求更好的生活，用原則、價值和理想養育他們長大成人。你們身為希臘人是我們的榮幸（包括你的胞兄塔納西斯在內，雖然他因為隔離缺席總冠軍賽）。」

塔納西斯（Thanasis Antetokounmpo）同樣效力於公鹿隊。

根據當地媒體報導，安戴托昆波和他的家人24日將抵達雅典度假。

安戴托昆波對希臘記者開玩笑說，他預期到時候會有10萬人在機場迎接他。

NBA 公鹿

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