快訊

百年來最長休市！基隆廟口夜市選定這天重開張 改頭換面迎客

陽明跌破現增價 賠錢的是這「兩類人」

NBA／太陽背水一戰想贏公鹿 得強化防守找回三分球準星

中央社 / 密爾瓦基19日綜合外電報導
太陽隊艾頓防守公鹿隊安戴托昆波。 法新社
太陽隊艾頓防守公鹿隊安戴托昆波。 法新社

太陽在NBA總冠軍賽2比3落後，面對不能再輸的背水一戰，隊上的老大哥保羅點出贏球的關鍵，在於強化防守、限制公鹿進攻，及找回太陽自己的三分球準星。

美國職籃NBA總冠軍賽第6戰將於20日（台灣時間21日）進行，在7戰4勝制總冠軍賽中以3比2「聽牌」的密爾瓦基公鹿，將在主場迎戰鳳凰城太陽，最快當天就可以封王。

無路可退情況下，太陽後衛布克（Devin Booker）認為，太陽必須有所提升，否則只能眼睜睜看著公鹿敲碎他們的冠軍夢。

布克說：「要團結在一起，打得更好。我們都知道厲害關係，每個人都要試著多付出一點，因為我們做得還不夠。」

太陽在總冠軍賽先拿兩勝後，竟因找不到三分球準星、防守失靈連輸3場，但布克在太陽吞下3連敗期間，有兩戰轟下至少40分。

太陽後衛保羅（Chris Paul）說：「我們會持續保持我們的球風，布克是執行此事史上最好的球員之一，所以我們會找到辦法的。」

36歲的保羅是NBA大師級球員，生涯至今16年，今年首度打進總冠軍賽。每場比賽，他都在自己的球鞋上寫著「現在不能放棄」（Can't give up now）來激勵自己，但他現在面臨到的是，可能得遭受另一次在季後賽失望的折磨。

他說：「好戲上場，不能回頭看了。我們得挺身而出，做好上場準備，這是一場不是贏球就是回家的殊死戰。」

太陽想拿下重要的勝利，就要拿出更好防守來抵擋串起公鹿攻勢的哈勒戴（Jrue Holiday）和米道頓（Khris Middleton）。

保羅說：「就是繼續讓他們難以出手，如果他們還是能投進，情況就棘手了，但我們必須想辦法讓他們失手，這就是我們第6戰必須做的事。」

太陽輸掉的後3戰中，保羅都難以施展，系列戰頭兩戰奪勝的重要武器三分球，硬是被公鹿壓制住。

保羅說：「我們只能設法投進更多三分球，我們整個賽季都是這樣打的，第6戰我們也會試著這樣打。」

「我們主宰自己的命運，這就是讓人興奮的地方。」

布克知道，這可能意味著，他必須找到隊友傳球，而不是靠自己直接為太陽得分。

他說：「憑團隊力量和隊上射手的能力，我們必須砍進更多三分球。有很多方法能解決這個問題，並為球隊製造更多機會。」

「我們要找出方法，而我們知道這是有可能的。」

保羅 布克 公鹿

延伸閱讀

NBA／詹皇經紀人與愛黛兒同坐觀賽 外媒爆料兩人交往中

NBA／太陽陷季後賽最大危機 保羅：須破解公鹿防守

現身觀眾席挺保羅 詹皇：我們一直彼此支持

NBA／傳公鹿上季有意引進保羅 最終仍選擇交易哈勒戴

相關新聞

NBA／面臨淘汰邊緣仍無懼 艾頓：這會很有趣

太陽在總冠軍系列賽中被公鹿拿下3連勝，遭到聽牌。對於不少首次參加冠軍賽的太陽球員們，如何調整好心態迎接第6戰，絕對是很大的一個課題。 面臨到退無可退的絕境，太陽中鋒艾頓（Deandre Ayto

NBA／有望於主場奪冠 安戴托昆波：最需要律己的時刻

距離總冠軍僅有一步之遙的公鹿，將會在第6戰回到自己的主場，準備迎接來訪的太陽。若是真的順利捧起冠軍金盃，將會是公鹿自1971年後，首座隊史冠軍，同時也是隊史第2次奪冠。 公鹿倘若奪冠，將會在隊史

NBA／鵜鶘休賽季可能人員有異動 傳控衛人選鎖定羅瑞

上賽季表現不佳的鵜鶘在休賽季勢必力圖補強，據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，鵜鶘可能不會在休賽季跟進鮑爾（Lonzo Ball）的報價，這也代表鵜鶘將會尋

NBA／G6場外預計迎來6.5萬人 公鹿主場門票直線飆漲

手握3比2聽牌優勢的公鹿明日（21號）有望封王，這也將會是隊史第2度抱回冠軍金盃，且中間間隔長達50年之久，密爾瓦基當地球迷激動情緒不難想見。 公鹿球團就發表聲明，主場外頭群眾加油區「Deer

NBA／號召其他獨行俠舊將回鍋執教 基德透露已著手安排

過去身為球隊2011年奪冠班底，基德（Jason Kidd）如今以教頭身份回鍋，他近日正式就任記者會上也透露，會主動詢問以前老搭檔有沒有意願一起回來服務。 基德點名對象包括有錢德勒（Tyson

NBA／密爾瓦基全城盼奪冠 釀酒人為公鹿變更開賽時間

獲得聽牌優勢的公鹿將要回到主場進行第6戰，不少公鹿球迷都期待能在主場順利奪冠，雙方第6戰將會於台灣時間7月21日的上午9點舉行。 對此，全城都是引頸期盼，同屬密爾瓦基的MLB球隊釀酒人也不例外，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。