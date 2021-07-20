NBA／太陽背水一戰想贏公鹿 得強化防守找回三分球準星

太陽在NBA總冠軍賽2比3落後，面對不能再輸的背水一戰，隊上的老大哥保羅點出贏球的關鍵，在於強化防守、限制公鹿進攻，及找回太陽自己的三分球準星。

美國職籃NBA總冠軍賽第6戰將於20日（台灣時間21日）進行，在7戰4勝制總冠軍賽中以3比2「聽牌」的密爾瓦基公鹿，將在主場迎戰鳳凰城太陽，最快當天就可以封王。

無路可退情況下，太陽後衛布克（Devin Booker）認為，太陽必須有所提升，否則只能眼睜睜看著公鹿敲碎他們的冠軍夢。

布克說：「要團結在一起，打得更好。我們都知道厲害關係，每個人都要試著多付出一點，因為我們做得還不夠。」

太陽在總冠軍賽先拿兩勝後，竟因找不到三分球準星、防守失靈連輸3場，但布克在太陽吞下3連敗期間，有兩戰轟下至少40分。

太陽後衛保羅（Chris Paul）說：「我們會持續保持我們的球風，布克是執行此事史上最好的球員之一，所以我們會找到辦法的。」

36歲的保羅是NBA大師級球員，生涯至今16年，今年首度打進總冠軍賽。每場比賽，他都在自己的球鞋上寫著「現在不能放棄」（Can't give up now）來激勵自己，但他現在面臨到的是，可能得遭受另一次在季後賽失望的折磨。

他說：「好戲上場，不能回頭看了。我們得挺身而出，做好上場準備，這是一場不是贏球就是回家的殊死戰。」

太陽想拿下重要的勝利，就要拿出更好防守來抵擋串起公鹿攻勢的哈勒戴（Jrue Holiday）和米道頓（Khris Middleton）。

保羅說：「就是繼續讓他們難以出手，如果他們還是能投進，情況就棘手了，但我們必須想辦法讓他們失手，這就是我們第6戰必須做的事。」

太陽輸掉的後3戰中，保羅都難以施展，系列戰頭兩戰奪勝的重要武器三分球，硬是被公鹿壓制住。

保羅說：「我們只能設法投進更多三分球，我們整個賽季都是這樣打的，第6戰我們也會試著這樣打。」

「我們主宰自己的命運，這就是讓人興奮的地方。」

布克知道，這可能意味著，他必須找到隊友傳球，而不是靠自己直接為太陽得分。

他說：「憑團隊力量和隊上射手的能力，我們必須砍進更多三分球。有很多方法能解決這個問題，並為球隊製造更多機會。」

「我們要找出方法，而我們知道這是有可能的。」

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