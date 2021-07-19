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NBA／照料無微不至 紐媒爆籃網對球員個人開銷通通買單

聯合新聞網 / 綜合報導
籃網近年逐漸變成一支豪門球隊，蒐集杜蘭特(右)、厄文（左）、哈登等超級球星。 歐新社
籃網近年逐漸變成一支豪門球隊，蒐集杜蘭特(右)、厄文（左）、哈登等超級球星。 歐新社

籃網近年逐漸變成一支豪門球隊，蒐集杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）、哈登（James Harden）等超級球星，甚至引來許多上時代球星自主降薪加盟，除了奪冠機會高，球隊出了名的大手筆也是重要的拉力，有紐約媒體爆料，籃網對球員照顧無微不至，甚至個人開銷也通通買單。

紐約時報》，同時也是知名運動媒體《Bleacher Report》編輯Matt Sullivan表示，籃網球團在球員加盟後會為對方開一張空白支票，「無論是球員女友在其他地方的飯店住了一個禮拜，或者為自己的孩子買了些用品，這些支出通通由球隊買單。」

此外，籃網還會動用球隊預算替球員在外租房，導致預算常常超支，不過卻不曾從球員方面節流，這也難怪他們成為許多球員渴望的下家。

不過這無微不至的照顧也引發了不少爭議，聯盟有規定明確團隊薪資範圍，這些費用是否應該算在其中？可能觸發另類違規招募的嫌疑。

紐約時報 薪資

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