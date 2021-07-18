排球／舉球甜心線上做瑜珈 秀出川字線

因應新冠肺炎疫情影響，台北市政府體育局主辦的運動知能系列活動及講座今年推出線上直播課程，除無規範參與次數，還有機會兌換限量運動周邊贈品，台北鯨華女排隊的人氣舉球員廖苡任和富邦勇士籃球隊中鋒曾祥鈞都親自體驗，透過線上直播與老師同步練習。

今天選擇基礎瑜珈課程的廖苡任提到，上課期間老師會即時關注學員動作並給予指導意見，感受如真實情境中的上課氛圍，「藉由此堂課程訓練來增進自己的柔軟度，以及重訓沒辦法練到的小肌群，最重要的是與自己對話這個環節，能讓我保持清楚的頭腦與思維，組織好球隊的節奏。」課程結束後的問答時間，更促進學員與老師間的分享與交流，秀出「川字線」的廖苡任也號召粉絲們一起「跨出舒適圈」，挑戰不同種類的運動。

剛結束第一個職業球員賽季的曾祥鈞，休賽季與疫情間雖也有訓練菜單，仍想嘗試不同運動、訓練不同部位肌群，本周末分別參與了昨天的NTC訓練和今天的戰鬥拳擊課程，度過充實的周末。他特別推崇老師們的精準動作指導，「課間還會檢視學員動作，加上幽默風趣的教學風格，就算是運動菜鳥，也能閉著眼睛跟著老師指令好好運動！」

運動知能系列活動及講座邁入第8年，今年以「全民瘋運動 我的美力生活」為標語，規劃女性及親子互動兩大主題課程，從5月到10月共有55場課程供民眾免費參加，其中專為女性設計的運動美妝美髮以及增加親子互動的節慶主題，都是今年的新鮮題材；為照顧更多市民朋友需求並鼓勵全民運動，線上課程無規範參與次數的限制，只要報名且參與完成一堂課程即可獲得1點數，集滿5點還能兌換限量運動周邊贈品。

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