NBA／勒夫退出美國隊後 騎士隊恐怕僅剩買斷一途

騎士隊與明星前鋒勒夫（Kevin Love）的合約還剩2年6000萬美元要走，球風與現代籃球不符的他日前以狀態不理想為由，宣布退出準備征戰東奧的美國男籃國家隊，這個決定或許將導致未來騎士對勒夫的買斷決定。

勒夫曾是2016年騎士奪冠功臣，並於2019年與球隊簽下4年1億2000萬美元鉅約，然而他的身手卻逐漸被年齡追上，也經常進入傷兵名單，這張合約也成為騎士重建時期的拖油瓶。

但也由於與實力不符的身價，讓許多爭冠球隊望之卻步，交易可能性趨近於0，原本想透過奧運重新展現價值的他，卻因自嘆弗如選擇離開，騎士要徹底擺脫恐怕只剩認賠買斷一途。

出身波特蘭的勒夫曾於媒體多次提及歸鄉打球的念頭，但由於拓荒者薪資狀態吃緊，多數球隊仍待價而沽，若最後騎士將其買斷，潛在競爭者還有勇士、籃網等隊。

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