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NBA／哈勒戴抄截助字母哥爆扣 公鹿勝太陽總冠軍賽聽牌

中央社 / 鳳凰城17日綜合外電報導

公鹿今天靠哈勒戴終場前關鍵抄截，讓此役攻下32分的「字母哥」安特托昆博完成驚天一灌、澆熄太陽反撲氣焰，最終123比119擊敗太陽，在NBA總冠軍賽取得3比2的「聽牌」優勢。

這場比賽的首節，太陽利用中段一波11比0攻勢，要到32比16的兩位數領先，首節他們靠8成33命中率砍進5記三分球，整體投籃命中率也高達7成37，以37比21領先公鹿16分。

次節公鹿打出29比12開局，一度50比49將比分超前，之後兩隊拉鋸，多次互換領先，公鹿在哈勒戴（JrueHoliday）第2節14分、5助攻的帶領下，單節轟下43分，上半場反以64比61領先太陽。

下半場開打，公鹿密道頓（Khris Middleton）、哈勒戴、安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）輪流開砲，太陽攻勢則流於布克（Devin Booker）的單打，公鹿趁機拉出21比14攻勢，以85比75領先太陽達兩位數，太陽雖幾度將落後縮小，但公鹿前3節打完仍以100比90，握有兩位數的領先優勢。

末節太陽幾度靠三分彈將落後縮小到個位數，比賽結束前56.6秒再靠保羅（Chris Paul）上籃將分差縮小到剩下1分，此時公鹿的安特托昆博在壓力下兩罰全部落空，太陽眼看有機會超前，但布克切入後遭包夾，球被哈勒戴抄走，讓安特托昆博終場前13.5秒灌進公鹿立於不敗的一球，最終公鹿以4分險勝，帶走「聽牌」的關鍵一勝。

安特托昆博今天攻下公鹿最高32分，密道頓貢獻了29分，哈勒戴除攻下27分，還送出13次助攻，替補的康納頓（Pat Connaughton）也獲得14分。

太陽的布克此役轟下全場最高40分，保羅貢獻21分、11助攻，艾頓（DeAndre Ayton）有20分、10籃板的雙十成績，布里吉斯（Mikal Bridges）、克勞德（JaeCrowder ）分別獲得13分、10分。

公鹿 布克

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