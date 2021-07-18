NBA／公鹿3巨頭得分齊破20 客場射太陽總冠軍賽聽牌

公鹿今天在3巨頭安特托昆博、哈勒戴、密道頓得分都破20的情況下，在客場以123比119擊敗太陽，在總冠軍賽3比2「聽牌」。

7戰4勝制的美國職籃NBA總冠軍賽，鳳凰城太陽與密爾瓦基公鹿打完4戰後2比2戰平，今天兩隊搶「聽牌」的第5戰在太陽主場進行。

太陽首節靠逾7成的投籃命中率攻下37分，以16分之多領先公鹿。但公鹿次節靠哈勒戴（Jrue Holiday）砍進14分帶領轟下43分，在上半場打完時反以64比61領先太陽。

下半場開打，公鹿得分多點開花，密道頓（KhrisMiddleton）、哈勒戴、安特托昆博（GiannisAntetokounmpo）輪流開砲，太陽攻勢則集中在布克（Devin Booker），3節打完公鹿100比90領先太陽達兩位數。

末節太陽曾將落後縮小到1分差距，但公鹿哈勒戴抄走太陽布克的球，讓安特托昆博快攻灌籃得手，澆熄太陽反撲氣焰，最終公鹿以4分險勝，帶走關鍵勝利。

總冠軍賽的第6戰，20日（台灣時間21日）將移師到公鹿主場進行，公鹿最快可於當天在主場封王。

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