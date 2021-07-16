米道頓一波流是兩面刃 公鹿搶聽牌有難度

總冠軍賽第四場，太陽錯失了三節半的領先，敗在決勝節讀秒階段，被主場的公鹿逆襲成功，而將戰線扳平。第四戰關鍵性的超前逆轉除了免於公鹿陷入被聽牌的絕境之外，雙方的四場對陣看下來，都在自家贏球而在客場輸球，面對後續最多三場球，將是1-1-1的主客場賽制，主場優勢將會至為關鍵，場場都很可能是五五波的焦土戰。

主場球迷在第四場勝負底定的階段高喊著系列賽將在六場完結，對於已經拿下二連勝的公鹿當然想趁勝追擊，而第五戰回到鳳凰城對他們就是最後一哩路的高牆挑戰。本季兩軍例行賽二度對戰都是太陽贏球，連同總冠軍賽前兩場，本季的公鹿還沒在鳳凰城贏球過。公鹿下一場若想搶先取得聽牌，球隊內部有幾大關鍵必須搞定。

首先，教練團的臨場調度的靈活性，我會給予太陽主帥威廉斯(Monty Williams)優於公鹿教頭布丹霍澤(Mike Budenholzer)的評價。太陽前兩戰能在主場獲勝的主因在於兩場用了不同的進攻主軸，首戰由大量擋拆創造戰術設定上的變化，第二戰則是擴大半場系統戰的空間，藉由不斷切入分球、外圍輪轉的傳導製造投射機會，全隊以5成命中率狂砍20顆三分彈來贏球。

太陽針對字母哥防守策略見效

安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)打得很辛苦，除了系列賽首場的回歸還在找比賽感覺之外，接續兩場他都是賣力燃燒攻下42、41分，球隊卻只有是一勝一敗。教練團設計給安戴托昆波的戰術支援不足，其餘球員也無法有效且穩定的挺身而出。公鹿在面對太陽的變陣，又無法快速的做出臨場變化，這會使他們的用兵調度更加保守，作戰風格更加單調。

雖然第四戰公鹿贏球，但太陽為了降低字母哥連續40分場次的爆發，在防守所下的功夫有出現成效，讓善於強攻籃框的字母哥，前三節僅有6罰3中，大大削弱他在油漆區的威脅性。況且前兩場有著17、18次罰球機會的字母哥，第四場僅獲得8次機會，罰進四球，整場進帳26分，足足比前面兩場的大爆發下滑了38%的火力。

然而，面對陣中王牌遭到重兵看守，教練團卻無法在當下作出有效的應變，要不是第四節最後階段由米道頓(Khris Middleton)跳出來，很可能今天已是太陽取得聽牌的局面。

太陽在第四戰全力阻止公鹿主將安戴托昆波(中)的攻勢，而且沒有造成大量犯規，在防守上收到成效，要不是米道頓在第四節跳出來大殺四方，太陽可能就要率先聽牌了。 美聯社

公鹿雙衛時常輪流自爆

第四戰的致勝功臣無疑是攻下季後賽生涯新高40分的米道頓，這也是公鹿自從第二戰之後，連續三場都有人拿下40分以上跳出來領導球隊。米道頓的球風在今年季後賽很明顯的就是手感來時擅長一波流把球賽帶走，但是可能下一場又出現怎麼投也投不進的熄火窘況。

冠軍賽米道頓狀態雖然調整的比前幾輪穩定些，但還不到是令人放心的穩定二當家，甚至可說是兩面刃，或者是說他和字母哥的配合零碎，以至於打得十分辛苦。

這四場下來他分別攻下29、11、18、40分，命中率從46%到30%都有，更重要的是，他一場球要出手22.3次，比字母哥的18.8次還要多，更別提手感大多處於低迷的哈樂戴(Jrue Holiday)也佔了17.3次。 三個人的總出手次數達全隊的63.4%之多，並且三人同場發揮的效益之低，與其說是有三巨頭的存在，倒不如只能算是雙星。

其中米道頓和哈樂戴這對國家對搭檔，在今年季後賽要同場爆發的機會非常少。就拿總冠軍賽舉例，第四場哈樂戴便跟米道頓形成對比，全場20投4中，三分球5投進墨，僅攻下13分，他本場最關鍵的貢獻就是最後一分半內，連續抓了兩個進攻籃板。目前也僅有第三戰，兩人分別攻下18、21分正常些。 扣掉第三戰，哈樂戴在其餘三戰的命中率平均不到三成。

公鹿後衛哈勒戴(左)很少與米道頓同場爆發，更別期待公鹿能打出三巨頭氣勢，要不然今年季後賽也不會一直要辛苦追趕對手。 美聯社

公鹿戰術設定的多元性不足，明明還有著洛培茲(Brook Lopez)、康納頓(Pat Connaughton)、波提斯(Bobby Portis)能有進攻的火侯幫忙，教練團卻無法適時做出有效的調度與支援，過度仰賴字母哥與米道頓的前提下，要連贏四場在密爾瓦基封王的難度很高。

布克解放進攻布萊恩化

第四戰太陽打了三節半多的好球，針對字母哥的防守奏效，最後卻守不住米道頓的瞬間加溫爆發，最關鍵的還是輸在保羅(Chris Paul)致命的失誤，讓公鹿反快攻取得超前決勝分而奠定勝基。一項控球穩如鬼神的保羅第四場個人就貢獻五次失誤，且太陽全場17次失誤，足足比公鹿多了12次之多，被製造許多攻防轉換的失分。保羅系列賽四戰，32、23、19、10分，差不多也該覺醒了，回到主場力拼16年首冠的保羅，應該要能拿出觸底反彈的表現才是。

除了保羅外，布克(Devin Booker)絕對是太陽接下來最重要的武器，進攻端他朝偶像致敬，球風，拚戰心態都趨近布萊恩化。 四戰分別攻下27、31、10、42分。一掃第三戰的低迷，布克第四戰完全進入自己的領域，儘管前20分當中，13投8中，都沒有三分球進帳，但是他積極地在中距離，切入拋投都有不錯斬獲，太陽教練團也很清楚他的狀態，戰術多多設定給布克終結成功。

易籃再戰，布克完全打開，正面對決下的旱地拔蔥跳投或者是晃起對手後，再買到犯規，抑或者宛如老大身影的優美後仰跳投，公鹿一對一簡直防不勝防，儘管全場無三分球進帳，罰球也僅有9次，但他卻能以28投17中的高命中率攻下42分。只可惜前三節虎虎生風，卻因為犯規麻煩，限制其在第四節的上場時間，且打得綁手綁腳僅得四分。最後無法在球隊危急時刻接管戰局，某種程度也影響最後戰局，而這也是他必須要學習吸收經驗的課題，保護自己、控制犯規，將戰力留待最關鍵期去燃燒自我。

太陽後衛布克(右)不負布萊恩的期待，已經打出大將之風，如何控制犯規、保留戰力到關鍵時刻，是他目前要特別注意的地方。 美聯社

現在布克在進攻端，面框持球的試探與擺脫，背框的腳步，都彷彿看見老大的影子，公鹿明顯拿他沒轍，回到太陽主場想封鎖這點更是困難。太陽教練團也能針對保羅與布克之間的犯規問題去決策是否同時在場的拿捏，且以團隊來說，太陽參與進攻的選項更多，出手分布更平均，都有助於分散單一球員臨場表現不佳的風險，且保護到主力球員在決勝期的發揮。

公鹿想一舉摘下三連勝，可沒那麼容易，除了得突破本季尚未開胡的太陽主場之外，對太陽來說，連輸三場的話，氣勢大壞，加上第六戰又將回到密爾瓦基，這將會對太陽非常危險。 第五戰回到鳳凰城，在主場與球迷的加持下，太陽肯定會傾出全力奮力一搏，試圖重新取得奪得總冠軍的優勢。

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