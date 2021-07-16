栓緊公鹿的小鏍絲釘 康納頓小兵立大功

NBA總冠軍賽東區冠軍公鹿從0：2落後太陽，回到主場二連勝，七戰四勝系列賽追成2：2平手。公鹿G3、G4主場贏球，公鹿調整防守、改變用人輪換，有效限制太陽後衛保羅、布克聯手發威，防守奏效、擋拆不再漏禁區又漏三分是最大贏球關鍵。太陽G3只命中9記三分攻下100分，G4命中7記三分球攻下103分，失分可以看見公鹿贏球DNA。

太陽G1和G2在主場兩戰各轟進118分，主場二連勝，公鹿被保羅擋拆、傳球滲透耍得團團轉，布克穩定跳投、犀利切入，揍得公鹿暈頭轉向，防線漏洞百出。公鹿沒有變陣，沒有改變先發陣容，但公鹿還是針對太陽打法、特色和一大四小主戰陣容做出最大調整。其中公鹿替補後衛康納頓小兵立大功，成為栓緊公鹿攻防鏍絲「決勝武器」，更是改變系列賽攻防對位、節奏最關鍵人物。

康納頓196公分，跟太陽得分後衛布克一樣高，速度、爆發力、體能都很接近，他是公鹿替補後衛，負責打得分後衛+小前鋒，鋒衛搖擺人，偶而客串控球，主要任務就是防守和調節主力體能。

字母哥(右二)對於米道頓(左二)和康納頓(左一)的表現也激賞不已，在賽後立刻與他們擊掌慶祝。 美聯社

今年季後賽康納頓替補上場時間，對熱火場均出賽17分鐘(場均7分)，打籃網21分鐘(場均4.6分)，對老鷹25分鐘(場均7.2分)，對太陽場均增加31分鐘(場均10.2分，三分球命中率4成68，四戰24投11中)。

康納頓對太陽系列賽場均出賽31分鐘，這是先發主力上場時間，當公鹿決定縮小陣容，更多採取一大四小跟太陽對位，減少無限換防後被太陽不斷打成「錯位」防守漏洞，康納頓成功扮演奇兵，他在攻防兩端同時為公鹿減壓，提升戰力。其中穩定三分和降低失誤，給了公鹿足夠喘息、調整陣容、打出最佳防守效率空間。

康納頓就是公鹿板凳MVP，他的傑出貢獻和特殊角色，不但減少太陽擋拆後形成「錯位」，也讓太陽內線、兩翼不再成為公鹿防線最大傷害。進攻端康納頓還能為公鹿三大核心主力安戴托昆波、米道頓、哈勒戴拉開空間，纏住保羅、對位布克，保護籃板，奇兵作用百分百。

康納頓(中)在場上賣力的協助防守，減少太陽利用錯位的輕鬆得分。 美聯社

更妙的是，上場時間減少的公鹿先發七呎中鋒洛培茲，角色和球權同時銳減，但得分效率和輸出並沒有降低，內線依舊能帶來殺傷和牽制力，防守禁區蹲點護框偶有佳作，他與康納頓角色調整，為公鹿打出最好防守、對位團隊合作。

公鹿能在系列賽二連敗後二連勝，除了防守、變陣得宜，康納頓小兵立大功，他是被大家忽略的甘草人物。

公鹿教練布丹霍澤保守選擇不變陣，不改變先發，只做人員調整、提速和對位修正，卻能收到立即效果，並且有效壓制太陽進攻得分，讓保羅、布克兩人很難同時發揮得分作用和帶動力，公鹿過去兩戰展現出來的團隊合作、默契、角色球員關鍵性，一點都不輸今年季後賽表現火熱的太陽。

太陽三核心保羅、布克、艾頓vs.公鹿三核心安戴托昆波、米道頓、哈勒戴，勢均力敵各擅勝場，布克vs米道頓宛如「神仙打架」，保羅vs安戴托昆波就是「無解對決」，同樣精采。決勝最終關鍵就落在團隊合作、教練應變和角色球員的發揮。

太陽的團隊進攻威力強力，公鹿想要贏球不能只靠字母哥，需要有更多的球員使出渾身解數來打擊對手。 美聯社

從角色球員功能和效率分析，太陽克勞德、布里吉斯、強森、佩恩，今年季後賽發揮和攻防表現略優於公鹿洛培茲、康納頓、波提升、塔克，這是太陽整體性更好，賭城盤口和全美專家六成以上普遍看好太陽奪冠主因。

今年總冠軍賽最終決定勝負，可能還是會在核心領袖保羅和安戴托昆波身上，保羅無解，太陽就贏，安戴托昆波無解，公鹿笑到最後。

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