76人看走眼的冷門馬 布里吉斯在太陽打出光芒

時間倒轉到2018年，那時選秀會剛落幕， 當時擔任臨時總經理的76人總教練布朗（Brett Brown），面對記者時說到當晚選秀會上的一筆交易。76人以第十順位選進的球員，馬上就被拿去向太陽換來第十六順位的史密斯（Zhaire Smith）。布朗認為出生在德州的史密斯將會很適合費城，更說他未來有望成為3D球員，也就是能投三分又能防守。而且這筆交易還換來了一枚2021年的首輪籤，未來將會用在球星交易之中，來為76人打造奪冠陣容。

布朗的這番話，當時聽來十分合理，也沒有太多人認為這筆交易有問題。然而，時間回到今年的總冠軍戰，布朗早已離開NBA，76人也再度倒在第二輪，至於史密斯這名球員，因傷只在費城打了15場比賽，去年底已被交易出去。反觀當年和布朗進行交易的太陽，不只打進了睽違18年的決賽，更很可能會奪下隊史第一冠。而那時被布朗交易出去的第十順位新秀，正是現在太陽陣中不可或缺的小前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）。

當然，2018年選秀會的焦點並不在布里吉斯的身上，而是太陽以狀元籤選進的中鋒艾頓（Deandre Ayton），太陽這季能夠挺進決賽，艾頓發揮的作用也遠比布里吉斯來得關鍵。然而，做為配角的布里吉斯，第一次打季後賽就拿下11.4分的場均數據，決賽G2更拿下個人生涯最高的27分，是太陽核心三人組之外的重要奇兵。

布里吉斯(右)是在2018年選秀第一輪第10順位被76人選中，但隨即就被交易到太陽，他很快就成為太陽隊先發，而且生涯第3季就打到總冠軍賽。 歐新社資料照片

也因為布里吉斯的表現，當年這件交易案才又被翻了出來討論，布里吉斯的母親更在受訪時提到，布朗總教練曾為了這筆交易和她道歉了好幾次。

布里吉斯是在賓州出生，在賓州的維拉諾瓦大學球隊兩度拿下全國冠軍，他的母親那時還為76人球團工作，光是地緣和人脈關係，布里吉斯在第十順位被家鄉球隊76人選走都很合適。尤其布朗曾經表示，自己在找一個3D新秀來補強。這一季布里吉斯在例行賽不僅三分出手次數快和兩分球不相上下，更差一點就入選年度防守第二隊，最終他獲得的分數只差快艇雷納德（Kawhi Leonard）4分。雷納德曾經拿下過兩次年度最佳防守球員，由此來看，布里吉斯正是布朗當時在找的3D新秀。

這些發展，如今看來只是後見之明，選秀和交易原本就存在著很多變數，前後對照只是在點出每一個決定都有其難度。尤其考量到當時布朗的情況，他做出這樣的決定也是有原因的。那時的76人總經理剛因為在社群網站發言不當而引咎辭職，讓布朗不得不在6月7日臨時接手總經理的職務，而兩個星期之後選秀會就要登場，那時76人手上有多達5個選秀權，其中兩枚是首輪籤。想要把這些選秀權的效益發揮到最大值的布朗，必然經歷了很艱難的取捨過程。

最後，經過一連串的選秀和交易之後，布朗從那年選秀會上只帶了三名球員回費城。而在他選中的五個人當中，最終只有一人被留下，其他四人都被交易出去，其中包括了公鹿字母哥的弟弟，也包括了布里吉斯。

76人從太陽換來第一輪第16順位的史密斯(右)，他在NBA總共2季只出賽13場，平均得分3.7分。他在去年11月被換到活塞，一周後就被釋出，12月被灰熊簽下，隔天又被釋出，今年只能在G聯盟打球。 歐新社資料照片

沒有人能確定，這樣的交易結果是否全由布朗的個人意志主導，畢竟他才接手不到半個月，不太可能大幅改變原本的選秀策略，最終的決定仍有很大的一部份是管理團隊一路以來的評估結果。然而，布朗那時已經在費城帶隊五年，球隊的戰力需要與選秀決策的過程，他必然有深度的了解，所以他向布里吉斯的母親道歉，說來也是不冤。

回到布里吉斯身上，這個在單親家庭長大，由媽媽獨力撫養成人的球員，並非一鳴驚人型的超級大物，而比較是一路成長型的實力派。他在維拉諾瓦大學的新人球季就奪冠，但他只是場均6.4分的配角。到了大三再度奪冠時，他已經成長為17.7分的得分主力。

這樣的發展軌跡，也出現在他的職業生涯。入行三年，得分從8.3分穩定成長到13.5分。這兩年在總教練威廉斯（Monty Williams）的戰術體系之下，他在得分及防守兩端的能力獲得了足夠的發揮。這一季完全站穩先發位置之後，開始打出個人的光芒。

從後來的發展來看，當年若是D布里吉斯真的如媽媽所願地進入家鄉球隊76人，他恐怕搶不到先發，在眾星雲集的狀況之下，更會失去了個人發展的機會。那時76人滿心要在雙星架構之上，從外部交易再添一名看板球星，最後他們選擇的是哈里斯（Tobias Harris）。對布里吉斯來說，當年的那筆交易為他在鳳凰城打開了更寬廣的生涯，而對76人來說，交易布里吉斯得到的2021年首輪籤，也正是用在哈里斯這筆交易的包裹之中。這麼說來，布里吉斯也算是為老家球隊盡了一份力。

布里吉斯這一季的成功，究竟是不是曇花一現還不知道。畢竟在單場27分的高潮之後，他在G3只拿下4分，立刻創下個人季後賽的最低紀錄。起伏之間，這匹冷門馬還有很多要證明自己的地方。

跟老將保羅(右)一起打球好處多多，布里吉斯(左)在穩定進步中越來越有信心。 歐新社資料照片

而今，太陽面對公鹿的強勢反撲，布里吉斯不只得在防守端持續壓制對手米道頓（Khris Middleton），在進攻端也得在三分線交出表現，同時他在G2展現出中距離急停跳投的全面性火力也很重要。布里吉斯也許並不想要布朗的道歉，也不打算證明76人看走了眼，但他確實想要為太陽再拿下兩勝，一切就看接下來的比賽他是否能找回進攻手感了。

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