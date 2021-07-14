PLG／陳冠全、林耀宗 續當領航猿

迎接新任總教練的桃園領航猿隊，今天再宣布與「澎澎」陳冠全及「把拔」林耀宗，完成續約程序，期待兩位戰將延續PLG元年的拚勁，和桃園領航猿並肩努力。

「澎澎」陳冠全從2017年進入璞園體系，持續進步突破自我，PLG元年因球隊球風改變，學習轉換角色、重新適應，當球隊以全本土及單洋將的陣容應戰，也能即時挺身而出，並帶領球隊、扮演穩定軍心的角色；和陳冠全同是南山高中體系出身的林耀宗，加入璞園體系已經7年，過去時常以優秀的彈跳能力驚豔眾人，近年在球技上多加琢磨，增添進攻手段，表現更加成熟細膩。

領航猿表示，PLG元年賽事中，陳冠全和林耀宗兩位選手全力奮戰，和「橙客」一起創造各種感動和回憶，未來也將繼續與桃園領航猿同行，航向榮耀。 林耀宗和領航猿完成續約。圖／領航猿提供

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