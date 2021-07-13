2021美國奧運男籃拚衛冕 波波維奇不能再丟臉

2021年7月11日，2021東京奧運美國男籃熱身賽87：90不敵奈及利亞，舉世譁然。美國男籃由NBA一線球星組成，核心陣容包括杜蘭特(籃網)、里拉德(拓荒者)、比爾(巫師)、泰托姆(塞爾蒂克)、阿德巴約(熱火)、勒夫(騎士)、葛蘭特(活塞)、格林(勇士)，美國男籃總教練是馬刺教練波波維奇。即使NBA超級球星柯瑞、詹姆斯、哈登、雷納德沒有加入，但也算是精英之選，冠蓋雲集。

儘管只是一場熱身賽，但NBA美國男籃輸給非洲球隊，輸奈及利亞，都創下NBA美國男籃歷史紀錄。

波波維奇是舉世公認NBA最好教練，足智多謀幽默風趣，擅於變陣和用人，對國際籃球也有深入研究，老練如波波維奇還是被非洲球隊奈及利亞狠狠砍了一刀，這一刀既深且痛，充滿教訓。但對波波和美國男籃來說，輸球還算幸運，因為熱身賽輸球只是丟了面子，沒有丟了奧運金牌，一切都還來得及挽回、修正。

奈及利亞總教練布朗是前騎士隊總教練，目前則在勇士隊擔任助理教練，對NBA球員的打法當然是瞭若指掌。 美聯社

美國男籃奧運熱身賽87：90負奈及利亞，可以總結幾個結論：

1、美國NBA籃球和國際籃球打法風格完全不同，NBA比賽更容易創造空間，更容易進行一對一單打。因此NBA那一套攻防風格、單打、突破方式，在國際賽很難打得順手、自在，NBA球員很難適應。

2、國際籃球防守更粗、肢體衝撞更多，尺度相對也更寬鬆。NBA球員習慣的碰撞、製造身體接觸，擺在國際籃球並不吃香，球員得適應攻防尺度和哨音。

美國隊射手里拉德(中)在拿到球後，遭到奈及利亞隊包夾和粗暴地搶球。 美聯社

3、奈及利亞擊敗美國，三分球41投20中，三分命中率將近五成，而且更多三分出手和命中都是「沒有戰術設計」，因為球員太多攻防轉換或直接三分出手節奏、打法，根本讓美國隊措手不及，第一時間反應不過來。

4、每個國際賽對手都很熟悉美國隊，但美國對每個對手都很陌生。非洲球隊打法粗暴、簡單、直接，歐洲球隊投射更可怕，高位擋拆和肢體碰撞更多，籃下進攻和內外搭配更多，各有特色和攻防武器。

當美國男籃戰術跑動不容易跑出空位，禁區擁擠到根本沒有突破空間，很難切入，因為國際籃球沒有「防守三秒違例」，NBA球員和球星習慣的拉開空間、一對一、突破都很難得到發揮空間，NBA球員進攻、防守效率都會受到很大折損。一旦攻防都遇上困境，比賽節奏就很難掌握，美國男籃遇上國際籃球一線球隊就會打得異常辛苦。

國際籃賽的規則與NBA有一些差異，球員要在短期內適應完全不同類型的戰術是相當辛苦。 美聯社

5、球員定位和功能性，美國男籃選才有特殊問題。像美國男籃前鋒格林(勇士)、阿德巴約這種打法和球路，國際賽很難用，扛內線高度不夠，投籃不好也不穩，離開禁區就沒有侵略性和攻擊力。而且持球第一時間毫無攻擊力和侵略性，當這兩人同時在場上，美國男籃進攻幾乎就是三個打五個，空間、突破、一對一更加困難。更慘的是比賽一旦陷入半場進攻，美國男籃空間被徹底壓縮，突破更困難，單打空間更小，對手更不需要承擔防守壓力。

6、國際籃球一直在進化，但我並不認為國際籃球有多突飛猛進。奧運舞台上這些球員有一大半還是在NBA打球，奈及利亞同樣有半數球員打過NBA。

美國男籃最大問題還是在他們不熟悉國際籃球文化、打法、風格，比賽空間、節奏、戰術習慣完全不同，NBA教練和球員都需要自我調整，改變打法，注入全新觀念和團隊，不能用NBA的單打、突破、攻防節奏去打國際賽，這才是教練和球員最大挑戰。

美國男籃在2004年雅典奧運只獲得銅牌，當時波波維奇是助理教練，這次他掌帥印要避免當年的慘劇再發生。 美聯社

這種情況也像美國大學NCAA，美國大學籃球是一個更封閉籃球世界，跟國際籃球有更大不同和脫節，美國大學球員登上國際籃球舞台，往往被國際一線球隊打得更慘。

國際籃球禁區非常擁擠，場上空間更小更狹窄，NBA球星單打和英雄球在國際籃球往往要打對折，一旦對手三分神準，美國男籃三分手氣欠佳，比賽很容易陷入困境。

被奈及利亞砍了一刀，波波維奇應該更懂得國際籃球是不會給你喘息和外線手感不好空間，如果不能打出最出色防守，給對手窒息壓力，讓每個對手都喘不過氣，美國男籃永遠都會有大麻煩，甚至輸球。

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