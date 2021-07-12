NBA／暗批教練不會調度 湖人哈瑞爾推特與球迷筆戰

本季首輪出局的湖人除了傷病問題，近日還傳出氣氛問題，陣中第六人哈瑞爾（Montrezl Harrell）就在推特與球迷筆戰，並在文字間暗諷總教練佛蓋爾（Frank Vogel）用人不當。

事件起因為一位湖人球迷在推特上表示：「哈瑞爾到了季後賽就坐板凳，因為他只有201公分，在小球陣容撐不起中鋒位置，因為他根本守不住，一下就陷入犯規麻煩。」沒想到引來哈瑞爾本人反駁：「你們總愛拿對位問題做文章，太搞笑了，才不是這樣。」

去年在快艇拿下最佳第六人，並於季前與湖人簽下2年合約的哈瑞爾，季後賽沒受到佛蓋爾的重用，直到最後一刻也坐在板凳席乾瞪眼，目前他的合約還剩一年，湖人有可能於今夏將他交易，換取其他有效戰力。

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