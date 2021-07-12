快訊

桃園女子倒血泊亡 25歲丈夫坐一旁辯稱「幫她驅邪」

購買BNT疫苗幕後 黨政高層曝決策轉折點：對鴻海沒有卡進度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／暗批教練不會調度 湖人哈瑞爾推特與球迷筆戰

聯合新聞網 / 綜合報導
哈瑞爾。 歐新社
哈瑞爾。 歐新社

本季首輪出局的湖人除了傷病問題，近日還傳出氣氛問題，陣中第六人哈瑞爾（Montrezl Harrell）就在推特與球迷筆戰，並在文字間暗諷總教練佛蓋爾（Frank Vogel）用人不當。

事件起因為一位湖人球迷在推特上表示：「哈瑞爾到了季後賽就坐板凳，因為他只有201公分，在小球陣容撐不起中鋒位置，因為他根本守不住，一下就陷入犯規麻煩。」沒想到引來哈瑞爾本人反駁：「你們總愛拿對位問題做文章，太搞笑了，才不是這樣。」

去年在快艇拿下最佳第六人，並於季前與湖人簽下2年合約的哈瑞爾，季後賽沒受到佛蓋爾的重用，直到最後一刻也坐在板凳席乾瞪眼，目前他的合約還剩一年，湖人有可能於今夏將他交易，換取其他有效戰力。

相關新聞

NBA／季後賽超狂紀錄超越賈霸 安戴托昆波：我們每場都更好

公鹿今（12）日在主場以120比100大勝太陽，拿下系列賽第三戰，將總冠軍系列賽追至1比2落後。本場比賽公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）表現亮眼，全場攻下41分13

NBA／52年前的命運交錯 公鹿擲硬幣勝太陽開創首冠路

公鹿與太陽在今年總冠軍賽碰頭，前者要尋求1971年來首冠，而後者則是要拚1968年建隊以來第1座金盃，事實上雙方歷史淵源有著奇妙緣份，不只都在1968年同時擴編加入NBA，1969年選秀會上擲硬幣決定

NBA／躍升公鹿球迷新寵 波提斯投書要密爾瓦基全城動員

公鹿今（12）日幾乎面臨退無可退的背水一戰，因為NBA史上還沒有出現過0比3落後翻盤例子，而全隊G3也在主場密爾瓦基奮起，以120比100扳回一城，長人波提斯（Bobby Portis）日前也投書《球

NBA／未獲青睞成史上首位女教頭 哈蒙：這就是門生意

拓荒者日前公布下賽季的新任總教練，將由快艇助教畢拉普斯（Chauncey Billups）出任。同樣入選最終名單的馬刺助教哈蒙（Becky Hammon）是未受青睞，哈蒙在受訪時則是表示自己接受這結果

NBA／季後賽得分新低 布克：我還可以做得更好

總冠軍賽前兩戰拿到58分的布克（Devin Booker），在NBA官網先前公佈的決賽MVP排行榜高居榜首，不過在今天第3戰中，布克表現卻是非常低迷，全場14投僅3中，得到10分6籃板2助攻，寫下今年

NBA／全隊罰球數不及安戴托昆波1人 太陽教頭表不滿

NBA總冠軍賽第三戰於今日（12日）開打，太陽在客場以100比120遭公鹿擊敗。本場比賽太陽外線手感不佳，全場31投僅9中，全隊除了克勞德（Jae Crowder）以外，沒有其他球員進超過1顆三分球。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。