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NBA／艾頓限犯規麻煩 保羅喊糟糕

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
艾頓(22號)陷犯規麻煩。 路透
艾頓(22號)陷犯規麻煩。 路透

太陽隊當家後衛保羅（Chris Paul）形容中鋒艾頓（Deandre Ayton）是球隊的防守核心，所以當艾頓今天總冠軍賽第3戰陷入犯規麻煩時，球隊就出了狀況。

「他是球隊重要一分子，是球隊防守靠山，我感覺任何對手都會很樂意他攻守兩端不在場上。」保羅如此形容艾頓角色。

2018年選秀會進入NBA的艾頓，今天一開賽表現出色，第一節7投6中，前14分鐘就已攻下16分，助隊第二節一度取得36：30領先，但他第三節10分25秒就吞下第4犯，只能先回板凳區休息，而當他回歸時，太陽落後分數已經從13分擴大成22分。

最終艾頓貢獻18分、9籃板，僅上場24分鐘，教頭威廉斯認為禁區大將其實表現很出色，「但犯規麻煩無法允許他繼續下去。」

艾頓今天賽後並沒受訪，但隊友紛紛表達對他的想念，前鋒強森（Cam Johnson）說，艾頓不在場時，公鹿身材優勢更明顯，「艾頓在油漆區表現真的很好，他可以捍衛籃板、展現身體素質，所以當他陷入犯規麻煩時真的很難打，這無庸置疑。」

艾頓還在場時，太陽要擋下「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）就非易事，艾頓不在場時，安戴托昆波更難擋，今天兩度奪下MVP的「希臘怪物」狂轟41分，且站上罰球線17次，一人罰球數就超過太陽團隊的16次。

威廉斯表示，公鹿的確打得積極，值得肯定，「但我們必須去了解裁判執法尺度，然後去適應。比賽中很多肢體接觸，這是當然，就教導他來說，我們要去看影片，看他如何取得更好位置。」

安戴托昆波 公鹿 保羅

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