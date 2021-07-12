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NBA／CP3最大剋星？他碰上這人季後賽狂吞12連敗
太陽隊球星保羅（Chris Paul）本季首度殺入冠軍戰，對上東區冠軍公鹿率先取得2勝後，今天的第三戰卻被對方壓著打，終場以100：120輸球，有網友指出他的罩門不在任何一位球員，而是身穿條紋衣的裁判佛斯特（Scott Foster）。
佛斯特是NBA的資深裁判，除了累積26個賽季的經驗，也吹判過近1500場例行賽及190場季後賽，本季賽前保羅面對「他」已經吞下季後賽11連敗，原本在與快艇G2中有機會終結厄運，但當時保羅卻因傷缺席，讓詛咒得以延續。
保羅也深知此事，但他也對佛斯特的吹判略有微詞，他表示這連續11（12）場輸球實在是太誇張了，「如果我是賭徒，我一定全買CP3輸球！」
Ladies and gentleman, after 12 rounds, the winner by TKO and still undefeated in his last 12 matches: Scott Foster! 🥊— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 12, 2021
Chris Paul is now 0-12 in the last 12 games he's played where Foster is officiating. 👀 pic.twitter.com/ATqfFzxRrI
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