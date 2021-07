NBA／CP3最大剋星？他碰上這人季後賽狂吞12連敗

太陽隊球星保羅(Chris Paul)本季首度殺入冠軍戰,對上東區冠軍公鹿率先取得2勝後,今天的第三戰卻被對方壓著打,終場以100:120輸球,有網友指出他的罩門不在任何一位球員,而是身穿條紋衣的裁判佛斯特(Scott Foster)。

佛斯特是NBA的資深裁判,除了累積26個賽季的經驗,也吹判過近1500場例行賽及190場季後賽,本季賽前保羅面對「他」已經吞下季後賽11連敗,原本在與快艇G2中有機會終結厄運,但當時保羅卻因傷缺席,讓詛咒得以延續。

保羅也深知此事,但他也對佛斯特的吹判略有微詞,他表示這連續11(12)場輸球實在是太誇張了,「如果我是賭徒,我一定全買CP3輸球!」

Ladies and gentleman, after 12 rounds, the winner by TKO and still undefeated in his last 12 matches: Scott Foster! 🥊



Chris Paul is now 0-12 in the last 12 games he's played where Foster is officiating. 👀 pic.twitter.com/ATqfFzxRrI