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NBA／原獨行俠助理教練 被延攬至魔術掌兵符
美國職籃NBA奧蘭多魔術今天宣布，任命達拉斯獨行俠助理教練莫茲里（Jamahl Mosley）擔任球隊第15任總教練。
路透社報導，雖然球隊並未公布雙方敲定的合約內容，不過美國體育頻道ESPN報導，現年42歲的莫茲里已同意一份為期4年的合約。
魔術發布新聞稿指出，籃球營運總裁威爾特曼（Jeff Weltman）表示：「我們歡迎莫茲里和他的家人加入魔術大家庭。在NBA的教練圈裡，莫茲里被視為嶄露頭角的新星，我們期待他領導我們的團隊。」
這是莫茲里首次擔任總教練，過去7個球季他是獨行俠前總教練卡萊爾（Rick Carlisle）的助理。他也曾在克里夫蘭騎士（2010至2014年）和丹佛金塊（2005至2010年）擔任助理教練。
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