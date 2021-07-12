洛杉磯街頭籃球發源地 祖魯聯盟眾星雲集

提到美國的街頭籃球，大部分人會聯想到紐約的洛克公園（Rucker Park），事實上在好手匯聚的洛杉磯，也有歷史悠久的祖魯聯盟（Drew League）相互輝映。雖說主戰場是高中體育館，卻是業餘高手唯一可向NBA職業叫陣的舞台，只要你有本事！歡迎報隊與球星一較高下。

集結職業、業餘和大學生校隊的祖魯聯盟（Drew League），每年都有持續兩個多月賽事，讓籃球愛好者開發自我，或是協助職業選手鍛鍊手感。近幾年名氣大增，場邊不乏一些球探、名流和媒體出席，話題性大增亦相對拉抬曝光率，吸引不少企業砸錢贊助，還有好萊塢藝人、退役球員來刷存在感。

曾在洛杉磯湖人隊效力的尼克．楊恩，曾參加祖魯聯盟報隊參賽，並於賽後與粉絲們互動。 祖魯聯盟／提供

祖魯聯盟最早於1973年成軍，創辦人威爾斯（Alvin Wills）在洛杉磯市康普頓大道的Charles Drew Middle School中學體育館內，舉辦第一場比賽。最初，只有勉強湊出六支球隊，他想幫助年輕人遠離幫派與毒品，透過籃球運動將社區關係延伸，並開放民眾免費欣賞頂尖高中、大學生和職業球員的球技。

1985年聯賽由史麥利（Dino Smiley）接管，此時球隊開放到10支球隊。同時，也有南加州的籃球人物客串。聯賽轉捩點是發生在2011年，NBA球員、球團談判陷入僵局導致賽季停擺，很多球員前往海外發展，亦有部分選擇加入聯賽維持狀態，每逢周末進場看到一群球星對打，讓整個洛杉磯市民嗨翻，聯賽透過媒體披露闖出名號，「與職業的對抗測試水平」甚至吸引海外球員趨之若鶩。

在洛杉磯郊區長大的鮑爾兄弟，尚未加盟NBA前也曾於祖魯聯盟打過比賽，轉職業後仍經常露臉並參加對抗。 祖魯聯盟／提供

2010年，綽號「大房東」的台灣籃球國手曾文鼎赴美，在當地僑界協助下，報名參加祖魯聯盟，和NCAA大學校隊、街球好手同場對抗，藉此適應美式球風與強度。此外，曾於美國大學聯賽效力的莊宗勳，亦在2014年返台前報名測試實力，而在大陸CBA發展的洋將如馬布里（Stephen Marbury）、史密斯（JR Smith），亞洲或歐洲俱樂部的好手，也三不五時披上球衣，低調來此一展身手。

台灣的籃球好手曾文鼎早在10年前，就曾參加過祖魯聯盟的比賽適應美式球風與對抗。 陳光立／攝影

聯盟多年遵循史麥利訂下的規矩，即「將運動與利益抽離、看到最純粹的籃球。」從不收取門票，但接受小額捐款，造就樂趣之一是你不知道出賽名單，今天會有什麼大咖現身。2011年7月，，大名鼎鼎的詹姆斯（LeBron James）共襄盛舉，在一場「快閃比賽」中繳出33分、7個籃板和10次助攻，讓報隊的球員受寵若驚，即使成為球星看板也甘願。最經典一役，當屬已過世的名人堂傳奇柯比（Kobe Bryant），同年8月臨時受邀打表演賽，全場拿45分技驚全場，還擺脫球星哈登（James Harden）的緊貼防守砍進三分絕殺球。當天，消息靈通的觀眾擠爆體育館，主流媒體大篇幅報載。之後，杜蘭特（Kevin Durant）、喬治（Paul George）都陸續登場過。

於洛杉磯出生長大的哈登，除了在校園崛起之外，成長過程中亦是透過祖魯聯盟鍛鍊身手，如今已是當地的籃球傳奇。 陳光立／攝影

時至今日，祖魯聯盟跨大至28支球隊，原本老舊的場館不堪使用，迫使主辦單位進駐硬體設備新穎的King Drew High School體育館。比賽時程，一度從五月持續到八月中旬達三個月之久，正好讓NBA球員銜接訓練到夏季聯賽。其發展的意義亦是始料未及，讓有才華的籃球愛好者有一個展示自己的平台，也讓退役的球星、國際選手參與到其中，獲得更多人關注。

聯盟的每一場比賽均湧入數百名球迷，讓規模不大的體育館滿座。除了愛看球的人，還有追逐球星的狂熱份子，前NBA明星控衛戴維斯（Baron Davis）現在升格教練，哈登是聯盟常客，還有保羅（Chris Paul）、塔克（P.J. Tucker）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）都曾下場比劃過，他們親切與粉絲合照和簽名，讓你於社交媒體貼照片炫耀宣傳。

同樣是南加居民的球星德羅展（DeMar DeRozan），幾乎每年都會透過祖魯聯盟來維持對抗力，亦是比賽中的熟面孔。 陳光立／攝影

祖魯聯盟近年更跨越到線上直播，12周的賽事吸引23億人觀看。今年賽程於6月19日揭幕，地點改至St. John Bosco High School 體育館。比賽時間為周六、周日上午10時30分開打。民眾可上網http://www.drewleague.com查詢，也可在YouTube頻道搜尋觀看轉播。

商品推薦