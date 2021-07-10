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整理包／台東也宣布禁餐飲內用 全台僅剩這一地開放內用

T1／首場活動連線中興大學 太陽球員分享心路歷程

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台中太陽首場校園活動與中興大學籃球隊線上見面。圖／台中太陽隊提供
台中太陽首場校園活動與中興大學籃球隊線上見面。圖／台中太陽隊提供

T1聯盟台中太陽隊今天展開校園活動第一站，與中興大學籃球隊學生進行網路見面會，由總經理汪蔚傑、球員蘇奕晉、邱柏璋在線上進行一小時對談，不僅暢聊球隊成立與經營理念，也共同討論正在熱烈進行的NBA總冠軍賽，拉近與球迷距離。

太陽因應疫情積極規畫相關球隊活動，首先安排8所台中大專院校的網路見面會，預計每周一場、每次至少會有一至兩名球員亮相。汪蔚傑表示，待解封後計畫全台中所有學校都會走透透，也會安排教練團甚至相關工作人員，直接在線上與球迷會談，讓大家更深入瞭解 太陽隊。

汪蔚傑說：「我們希望太陽能與當地有更多的產業連結，甚至培養更多體育相關人才，從校園開始除了經營球迷，未來甚至可以有更多合作機會，找有能力、有熱情的人加入我們團隊。」

球員邱柏璋則談到自己從學生時代的主力球員，到進入職業隊後一度因沒有發揮空間，萌生想放棄念頭，但最終還是堅持下來，努力上進的激勵人心感想，也有信心能夠適應太陽的體系，扮演好自己角色，為球隊拚出好成績。

蘇奕晉更將球隊首年目標設定在冠軍，但也強調要一步一步來，透過平常的訓練建立默契，將太陽的球風打出來，也會將自己的經驗傳承給學弟，帶領球隊往好的方向前進。

中興大學籃球隊學生最後也向總經理汪蔚傑及兩名球員提出問題，包括太陽未來的球員配置，以及賽程與主場安排等，汪蔚傑最後更承諾將贈送給中興大學籃球隊專屬的客製化雙面練習球衣，期待未來雙方有更多互動與合作機會，也希望透過陸續將登場的活動，讓太陽更深入地方、聚集更多球迷。

NBA

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