力挺保羅一圓冠軍夢 太陽側翼三人組或成關鍵

說到本賽季太陽不可思議的旅程，季前賭盤開出太陽的奪冠賠率高達百倍以上，顯示即使有保羅(Chris Paul)的加盟，但當時一般預料，太陽的陣容深度、比賽經驗仍不足支持他們走到最後。如今，太陽全隊辦到了，他們成為聯盟中走到最後的唯二爭冠勁旅，當太陽迷們還沉醉在保羅(Chris Paul)季後賽全力燃燒帶來的驚嘆中，回過神來，球隊已在隊史首次經歷的總冠軍賽舞台拔得頭籌。

太陽至今取得成功的重大關鍵，無疑是保羅的穿針引線提升了團隊的傳導流暢性。保羅善於主導擋拆，一舉提升了艾頓(Deandre Ayton)、布克(Devin Booker)的系統戰進攻效率。 這三人組之間有擋拆後的跟進攻擊，或者經由掩護完的急停與接應跳投，大量創造了太陽的進攻主軸，確立他們的核心得分能量。

然而對公鹿全隊而言，也是這批球員力拼隊史首冠，名留青史的好機會。陣中頭號球星安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，揮去出賽狀態不明朗的存疑下，提前復出為公鹿奮戰，激勵了球隊的作戰士氣。 雖然第一戰公鹿輸球作收，但其實他們在進攻端的狀態並不差。

教練團臨場調度需要改變，針對太陽不停利用錯位，與場上球員的布陣不停被對手打點而苦無對策，這會是對公鹿比較傷的環節。

公鹿主將字母哥(右)雖然是勉強帶傷上陣，但他的表現並不算差，而且激勵隊友的拚戰決心，因此太陽首戰贏球並不能說很輕鬆，第二戰可能會更為艱苦。 美聯社

漫長系列賽的考驗 奇兵成為致勝關鍵

面對高強度的總冠軍賽，奮戰一個賽季的球員們其實早已是心理支撐著疲憊的身體在戰鬥著。隨著系列賽進行到中段，雙方勢必會有體能調節的難題，或者傷兵影響調度等等。此時，角色球員能否展現出獨有的功能性往往是這種短期系列賽制當中經典的一環，歷史上也不乏這種在單一系列賽中表現出色爾後身價翻倍的奇兵例子。

就太陽而言，首戰就報銷了替補四號位大將薩里奇(Dario Saric)將會對球隊後續造成相當程度的影響。雖然第一場靠著艾頓獨挑大樑，力繳22分19籃板，守護著內線，看似影響還行，但薄弱的內線輪值是不爭的事實。艾頓在防守端的大幅躍進著實幫助球隊，在許多的關鍵賽事中成功守成。首戰面對字母哥的防守，也依舊貫徹過去的對戰經驗，取得不錯成效。

安戴托昆波出賽35分鐘，僅出手11次，仍奮力拉下17個籃板，且勇於往籃底強攻，站上罰球線12次為全場最多，雖然只攻下20分，不足替公鹿摘下勝利。值得注意的是，他在攻防兩端能夠滿場飛奔，並上演快攻時的追魂鍋，其實多少也試探著自己身體狀態能發揮到何種程度。 如果說字母哥的復原速度有如生化人一般，讓他足以做出這些球場上的動作，那麼接下來的系列賽，難保不會有看到他爆發性演出的時候。

克勞德(Jae Crowder)在太陽的小球體系中，扮演著先發大前鋒的角色，在薩里奇無法上場遞補之後，顯得更加吃重。只不過他老兄是身為兩隊唯一有過總冠軍賽經驗(去年的6場)的球員，第一戰表現荒腔走板，投籃都不知道投到哪去的，全場8投0中，三分球5投盡墨。 克勞德必須盡快找回準心，否則就算他能一時頂住洛培茲(Brook Lopez)或字母哥，但進攻端他顯然就形成黑洞，會讓太陽擅長的兩翼底角埋伏戰術威脅性大打折扣。

太陽大前鋒克勞德(右)在首戰可能是防守任務太重，影響了他在進攻端的表現，出手8次全槓龜，還好其他隊友手感都不差，沒有讓他的失常影響戰局。 美聯社

況且公鹿上一輪頂替字母哥出賽成效不俗的波提斯(Bobby Portis)，冠軍賽首場只打了14分鐘拿下5分3籃板，是自東區冠軍賽以來表現最差的一場。波提斯有高度優勢，有投射能力，東區冠軍賽最後兩場分別有著22分8籃板，與12分9籃板，只要給他更多出賽時間，是有可能對太陽內線形成來自板凳的威脅。

太陽均質鋒線佔優勢 期待側翼三人組挺身而出

反觀太陽小球陣容的優勢在於他們擁有均質側翼球員，並且可稱得上滿平均的3D球員，能夠在防守端有著不錯的移位範圍與換防意識，進攻端也具備外線埋伏的能耐。在沒有薩里奇後，首場打了16分鐘的克雷格(Torrey Craig)可望將獲得更多時間扛到大前鋒角色。

至於先發的布里吉斯(Mikal Bridges)或是C‧強森(Cameron Johnson)就扮演更關鍵的角色，兩人除了作為外圍重要防線外，進攻端也需要他們的跑位與外線。以C‧強森來說，他不只是等球射手或者純防守大鎖，他能夠在保羅觀察隊友走位之時適時的經由背擋跑出空切到籃底的機會，也能吸引防守注意力遊走到罰球線附近接獲傳球，再一個高低位合作送給艾頓轟炸籃框。他不佔球權，自身進攻命中率又還算穩定，並且具有傳球視野與防守等多功能型的鋒線，正是公鹿最缺乏的板凳類型。

太陽隊第六人C‧強森(左)雖然只是替補球員，首戰上場20分鐘，但有多項重要任務卻是需要他來執行。 美聯社

太陽除了仰賴保羅、布克、艾頓之外，布里吉斯，C‧強森這兩個先發替補兩得宜，輪流在場上的前鋒，若能都穩定維持雙位數得分貢獻，甚至來個意外的爆炸性演出。 對於系列賽之後先發主力勢必將面臨有狀況的時候，就會彰顯他們作為功能型球員平常被低估的價值。

太陽有保羅、布克、艾頓為首的核心組，公鹿有字母哥加上國家對雙衛，米道頓(Khris Middleton)、哈勒戴(Jrue Holiday)。兩隊都是總冠軍賽生面孔，雙方對於總冠軍金盃的渴望肯定強烈地想為自家球迷迎來歷史上首冠。

保羅16年磨一劍，最靠近金盃的時刻，力拼至高榮耀的決心，在首戰全場32分9助攻的成績單下不言可喻。 但是總冠軍賽才剛開始，太陽想要締造屬於鳳凰城的榮耀歷史，側翼三人組布里吉斯、C‧強森、克勞德一定得在布克與艾頓之外跳出來挹注戰力才行。

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