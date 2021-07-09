大谷翔平無所不能 NBA也有四個全能怪物

全台灣過去幾周都被美國職棒天使隊球星大谷翔平「圈粉」，他能投擅打還會盜壘，全壘打一支支轟，昨天剛以32轟締造日本球員在美國職棒全壘打單季最多紀錄；同時大谷翔平也狂飆火球，對方打者頻頻揮棒落空，讓人沒忘記他同時也是一名出色的投手。

大谷翔平身高193公分，套一句棒球迷的話，「他那麼大支，沒想到速度還是那麼快，盜壘起步、加速、滑壘一點都難不倒他」。大谷翔平引起「全能怪物」旋風，這在棒球圈並不常見，許多很久不看美職或棒球的運動迷都被大谷翔平這一季的二刀流旋風吸引，重新打開電視看美職，感受大谷翔平的魅力。

投打盜全能怪物，大谷翔平即使沒能締造美職歷史，但他的出現和全能表現正在改變棒球、改變球迷、改變教練和棒球文化。

「大谷翔平旋風」為今年的美國職找回眾多失聯與新的球迷，他的投打表現實在是太不可思議，每天幾乎都能產出精彩鏡頭，以至於滿坑滿谷的相關新聞報個不停。 歐新社資料照片

像大谷翔平這樣的全能怪物 NBA有沒有相同典型的全能球員？

我第一個直覺是湖人前鋒詹姆斯，他的全能包括控球、組織、得分、籃板、助攻，無一不精，主宰全場帶動團隊成就隊友。2018年NBA總冠軍系列賽對勇士，詹姆斯打出場均34分、11助攻、10籃板大三元，整個季後賽詹姆斯場均34分、9籃板、9助攻。

2018年是詹姆斯生涯最顛峰，但18年生涯詹姆斯「全能表現」都是NBA史上第一。但詹姆斯並不是唯一，像詹姆斯這樣的全能怪物，進攻、防守、得分、籃板、助攻、抄截樣樣精通，攻防兩端都極具統治力，NBA最近幾年橫空出世全能怪物還真不少。

詹姆斯(左)的全能身手因為球迷已經看了十幾年而習慣了，幾乎忘記他是百年難得一見的奇才，而且打到36歲了身手還是比許多年輕球員更好，已是接近神級的封號鬥羅。 歐新社資料照片

22歲獨行俠後衛唐西奇連續三個賽季得分、籃板、助攻都很接近30分大三元，他遲早會打出28+大三元，甚至打出30+大三元，改變NBA比賽和籃球風貌。

五年內四度打出22分+大三元巫師後衛斯特布魯克，也是當代NBA特產，衛斯特布魯克不只擅長刷數據，他的拚勁和努力精神也能帶動隊友。隨著年紀增長，輸更多比賽，經驗更多累積，衛斯特布魯克接下來對比賽的解讀和帶隊方式會不會有所改變和提升，值得球迷關注。

衛斯特布魯克(左)和唐西奇(右)兩人也都有全能的球技、勁爆的體能以及七寶琉璃宗一樣的助攻能力，在NBA屢屢寫下驚奇的紀錄。 歐新社資料照片

公鹿前鋒安戴托昆波又是另一類的變種「全能怪物」。27歲安戴托昆波連續兩年摘下NBA年度MVP，2019年球季場均27.7分、12.5籃板、5.9助攻，2020年球季場均29.5分、13.6籃板、5.6助攻，安戴托昆波今年球季28.1分、11籃板、5.9助攻，依舊全能，連續三年打出年度MVP表現和超人數據。

安戴托昆波跟詹姆斯、唐西奇、衛斯特布魯克全能球風又有不同。安戴托昆波不會投籃，罰球超爛，沒有三分球投射能力，但他在攻防兩端都能幫助球隊，成就隊友，展現統治力。

安戴托昆波展現出來的打法和改變比賽作為，更多是在禁區和內線，他是現代籃球最新變種長人，把傳統籃球帶進全場快速攻防轉換，也把近代小球陣容跑轟打法帶回到傳統半場進攻。儘管不擅長投籃和三分球，罰球更拙劣，但安戴托昆波依舊展現自己在攻防兩端統治力，左右比賽勝負，擺脫他投籃不好，罰球不行球路缺陷。

公鹿前鋒安戴托昆波是目前NBA最頂尖的球員之一，雖然他的罰球和三分球是明顯的劣勢，但在其他方面的表現實在太優秀了，讓他的「希臘怪物」稱號聲名遠播。 歐新社資料照片

NBA全能怪物愈來愈多，主宰比賽方式更多樣，改變籃球和左右比賽勝負技能更難以預測。不過大谷翔平還是最特別，更容易圈粉，大谷翔平正在改變美職、改變棒球，創造棒球新視野。

商品推薦