公鹿首戰遭太陽曬昏 下一戰有望靠哈勒戴反彈

初登決賽的36歲保羅（Chris Paul）創下得分紀錄，在兩大副手搭擋布克（Devin Booker）和艾頓（Deandre Ayton）也都拿下超過20分的助威之下，讓太陽在主場拿下第一戰的勝利。公鹿雖然迎回了MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），並且一度靠著他的防守打出極高氣勢，但球隊始終無法有效扭轉劣勢，關鍵主因就在三當家哈勒戴（Jrue Holiday）沒有足夠的攻守表現。首戰太陽看似壓著公鹿打，但若哈勒戴能夠在第二戰提昇個人攻守狀態，雙方仍有機會戰平。

這場比賽，公鹿在許多面向之上確實輸掉了關鍵的對抗，罰球效率是其一，中距離的防守是其二，進攻失誤是其三。而這三項對抗當中，若是哈勒戴的表現能夠拉昇，公鹿就能打出更高的競爭力。

太陽全場罰26中25，三名主將在內共六人站上過罰球線，只差一球就能創下完美罰球的決賽紀錄。反觀公鹿只有16罰9中，而且幾乎集中在安戴托昆波身上，二當家米道頓（Khris Middleton）多次強攻，但全場居然沒有任何罰球紀錄。

太陽後衛布克賺到了一次犯規，馬上就現學現賣大谷翔平剛爆紅的慶祝動作！布克今天三分球8投只有1中，但罰球10投全進！ 美聯社

罰球本就不是安戴托昆波的強項，他能頂得住全場球迷大聲倒數的巨大壓力，還常在投丟第一球之後，順利罰進第二球，已經是不容易的表現。而兩罰俱中的哈勒戴只算是繳出平盤的成績，沒有在罰球線上給對手帶來更多傷害。

至於公鹿在中距離的防守上表現實在不好，本季例行賽他們讓對手在中距離的出手次數之多，排在聯盟第二。反觀太陽卻是全聯盟在中距離出手次數第四多的球隊，原本兩隊對戰，若是沒有針對性的佈防，這一點就會是公鹿的軟肋，結果保羅和布克果然頻頻在中距離射穿公鹿的防線。然而哈勒戴的盯防，經常在高位的一個擋拆之後，就讓中鋒洛培茲（Brook Lopez）被迫上前換防。洛培茲守不住又造成犯規的結果，讓他到了決勝期被長留在板凳上。

最後在失誤的控制方面，太陽這場比賽只有個位數的失誤，而公鹿卻有13次。尤其在幾次的關鍵進攻上，公鹿要命的失誤，一再浪費了他們利用強力防守逼出來的進攻機會。哈勒戴的3次失誤是全隊第二高，僅次於被強力包夾的米道頓，而有些隱形的進攻失誤，都可以看得出來哈勒戴這一場打得掙扎，逼得總教練得派上老將提格（Jeff Teague）來控住場面。

公鹿後衛米道頓(右)和哈勒戴在進攻時顯得有些慌亂，幾次不該有的失誤浪費了他們防守上做的努力。 美聯社

哈勒戴是公鹿的第三號人物，無論得分、防守、控球或是氣勢，他都是重要的發起點。第一戰他只拿下10分，14投4中的低迷命中率不說，在防守上也沒有為球隊壓制住對方的後場組合，控球也出現失誤，而個人的氣勢更是被撤底壓住。

面對太陽三劍客的合體發揮，哈勒戴得要繳出超越平盤的表現，才有可能托撐安戴托昆波和米道頓。畢竟安戴托昆波才剛受傷不久，雖然順利在第一戰出賽，但他的出手次數和出賽時間，其實都是今年季後賽比分差接近時的新低。而米道頓更是對手盯防重點，不斷地被干擾及包夾之下，雖然拿下全隊最高的29分，但多次在進攻時球被拍掉，也讓他打得非常辛苦。

其實，若從公鹿的三分表現和籃板數來看，可以看得出他們仍穩住了基本盤。全場16記三分命中，將近四成五的命中率，都勝過太陽的表現（11顆/三成二）。至於籃板球也是一樣，雖然艾頓一人搶下了17個防守籃板，但安戴托昆波也不遑多讓地搶下了15個，公鹿整體的籃板數還比太陽多出4個。

公鹿主將安戴托昆波(中)帶傷上陣，而且受到太陽的嚴密包夾，他還能搶下17個籃板、攻下20分，已經是相當難得了。 美聯社

而哈勒戴這場比賽，三分球四次出手盡墨，完全帶不動追分的氣勢。以他在東區冠軍賽三成七的命中率，和每場平均將近七次的出手來比較，哈勒戴確實很有再往上提昇的空間。

太陽在主場的第一戰確實打得漂亮，比分差一度拉大到20分開外也是事實，然而細看比賽內容，其實公鹿的競爭力並不差，比賽並非一面倒，第四節也一度追近到個位數分差。公鹿在防守上展現的力度也一直很出色，甚至罕見地讓對手主控保羅在單次的進攻之內，連續兩次傳球被成功干擾。由這些跡象看來，第二戰公鹿仍有機會一搏。

哈勒戴之所以會被點名是第二戰的反彈關鍵，主要還是在於他第一戰的意外低迷，以及其他兩位隊友的情況。安戴托昆波在G2的表現有可能愈來愈好，但傷沒全好的他仍然無法百分百的出擊，至於米道頓雖然證明了自己頂得住對手的壓迫，但他確實需要更多的支援。若是三當家的哈勒戴能打出超乎水準以上的演出，公鹿在第二戰將很有機會在對手主場搶得一勝。

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