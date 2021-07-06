MLB／認為球隊補強急不得 大都會總管：棒球不是NBA

大都會本季雖然戰績獨走國聯東區，勝率卻不夠出色，能否持續到季末仍有變數，紐約球迷不時在推特上催促總管史考特（Zack Scott）發動交易，補強現有陣容，不過他卻有不同的想法。
史考特認為，球隊有嘗試在尋求交易，但並不會急於補強，畢竟棒球並不像NBA，一個球星的到來並不會完全扭轉整個局勢，因此在進行交易時反而得放慢腳步，細細思考再做出行動。
史考特也排斥花費大量潛力新秀，換取控制時間短的明星球員，他擔心若這段期間球星未能發揮影響力，那麼付出的成本便白白泡湯，他也坦言大都會眼下的目標是投手，但會利用更聰明的方式進行補強。
兩支睽違總冠軍賽許久的球隊，一場新鮮感十足的爭冠大戰。公鹿與太陽，某種程度且都在分區冠軍戰，彷彿先經歷過了一場總冠軍對手模擬戰的洗禮。
儘管球風迭有差異，但現在仍高居季後賽防守效率第1的公鹿，在
美國TNT電視球評巴克利預測，公鹿將會擊敗太陽，成功奪冠。巴克利最近連續五次預測都很正確。NBA傳奇球星魔術強森對總冠軍賽看法是：「我個人希望太陽36歲後衛保羅可以奪冠，這對聯盟意義非凡，但實際情況是
歷經16年的征戰，保羅（Chris Paul）終於首度站上總冠軍賽舞台，36歲的他談起此時此刻的心情，也幽默地表示自己過去在這個時間點通常都在家看比賽，現在卻是要在場上正面廝殺，這種感覺有點怪怪的。
NBA進入東西區冠軍總決賽系列，今年晉級的是鳳凰城太陽隊與密爾瓦基公鹿隊。論話題度，是遠遠不及以杜蘭特（Kevin Durant）為首的布魯克林籃網隊，和詹姆斯（LeBron James）領軍的洛杉磯
1969年的夏天，當年剛加入聯盟、結束第一個完整球季的鳳凰城太陽隊，毫不意外的以16勝66敗的戰績墊底，但是在抽選秀順位時卻只得到第2順位，狀元籤被同樣是新加盟球隊，但該季27勝55敗戰績倒數第二的公
儘管安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）身掛免戰牌兩場，但公鹿仍頂住壓力在亞特蘭大拿下他們兩年前，曾有機會從暴龍手上拿下的那座東區冠軍。
比起上季還未打入季後賽的太陽，公鹿這
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