MLB／認為球隊補強急不得 大都會總管：棒球不是NBA

大都會本季雖然戰績獨走國聯東區，勝率卻不夠出色，能否持續到季末仍有變數，紐約球迷不時在推特上催促總管史考特（Zack Scott）發動交易，補強現有陣容，不過他卻有不同的想法。

史考特認為，球隊有嘗試在尋求交易，但並不會急於補強，畢竟棒球並不像NBA，一個球星的到來並不會完全扭轉整個局勢，因此在進行交易時反而得放慢腳步，細細思考再做出行動。

史考特也排斥花費大量潛力新秀，換取控制時間短的明星球員，他擔心若這段期間球星未能發揮影響力，那麼付出的成本便白白泡湯，他也坦言大都會眼下的目標是投手，但會利用更聰明的方式進行補強。

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