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NBA／太陽大戰公鹿 總冠軍賽明登場

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
公鹿隊安戴托昆波(左)對決太陽隊布克。 法新社
公鹿隊安戴托昆波(左)對決太陽隊布克。 法新社

同是1968年創立的太陽隊和公鹿隊，今年都終結球隊漫長等待，各自在分區決賽以4：2挺進總冠軍賽，7戰4勝制的最後系列賽台灣時間明天早上9點點燃戰火，台灣球迷透過緯來體育台、MOD愛爾達以及ELEVEN體育一台都可收看直播。

本季冠軍賽，ELEVEN體育家族主播和記者也進行預測，太陽獲得了壓倒性的票數支持，眾人認為公鹿「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因傷增添不確定的因子，反觀太陽相對健康、士氣高昂、「CP3」保羅（Chris Paul）等了16年值得一座冠軍。

翻開本季例行賽兩隊總計2次交鋒，太陽都以1分絕殺公鹿，並且關鍵一分都是由「70分先生」布克（Devin Booker）操刀，2月11日在太陽主場，布克在第四節最後32秒罰球拿下一分，率太陽以125：124分收下勝利；4月20日公鹿主場，布克在第四節最後倒數25秒後撤步跳投命中，將戰局延長，並在最後的0.3秒以罰球絕殺公鹿。

NBA總冠軍賽程與戰績

▪ 太陽vs.公鹿 7日開打

公鹿 布克 Chris Paul

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