NBA／太陽大戰公鹿 總冠軍賽明登場

歷經16年的征戰，保羅（Chris Paul）終於首度站上總冠軍賽舞台，36歲的他談起此時此刻的心情，也幽默地表示自己過去在這個時間點通常都在家看比賽，現在卻是要在場上正面廝殺，這種感覺有點怪怪的。

2021-07-06 10:50