籃球／台中太陽迎新兵 邱柏璋轉戰T1

新成立的職籃新聯盟T1，創始隊伍之一的台中太陽籃球隊今天宣布再添一名生力軍，出身於傳統籃球名校的邱柏璋正式加盟，期待為新球隊一起打下新聯盟的第一座金盃。

25歲的邱柏璋一路從永吉國中、松山高中到台灣藝術大學，都是接受傳統籃球名校的正規訓練，台藝大教練李伯倫對他更是讚譽有加，李伯倫說：「邱柏璋從松山到台藝，都有穩定的得分貢獻，突顯他的攻擊能力與手段多元。」

台中太陽總經理汪蔚傑，很早就對邱柏璋留下印象，「邱柏璋在永吉國中是打中鋒出身的，到了松山高中才改為前鋒，因此他的身體素質相當優異，上半身強而有力，有絕對優勢。」

T1新球季預計將有2名洋將，李伯倫將邱柏璋比喻為NBA密爾瓦基公鹿的大前鋒塔克（P.J. Tucker），他指出昔日子弟兵在打大前鋒的位置擁有左右兩側的投籃能力，進攻可拉開空間，防守端更可成為球隊大鎖，將在雙外援的賽制具有絕對的優勢與作用。

邱柏璋在2018年投入SBL選秀，首年加入裕隆沒獲得太多上場機會，近2年轉戰璞園逐漸嶄露頭角，是相當被看好的潛力股。邱柏璋對自己也有很高期許，期盼新球季能在臺中太陽扮演主力得分箭頭，並於防守端做出貢獻。

對於新聯盟、新球隊與新賽季，邱柏璋坦言是個很大挑戰，「這是我第1次離家鄉這麼遠打球，但我已經準備好了，想為這座城市效力，享受為一個城市打拚的感覺！」邱柏璋接下來將面臨雙洋將的挑戰，他強調想試試自己的能耐，也很清楚自己在臺中太陽的角色與定位，期待為球隊在T1元年拚下冠軍。

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