屬於保羅的總冠軍賽舞台 勝敗卻由字母哥來決定

美國TNT電視球評巴克利預測，公鹿將會擊敗太陽，成功奪冠。巴克利最近連續五次預測都很正確。NBA傳奇球星魔術強森對總冠軍賽看法是：「我個人希望太陽36歲後衛保羅可以奪冠，這對聯盟意義非凡，但實際情況是我看好公鹿奪冠，公鹿擁有更多贏球方式，而且公鹿後衛哈勒戴可以限制保羅發揮…」。

哈勒戴190公分，比183公分保羅更強壯、更年輕，哈勒戴確實有能力和身體優勢帶給保羅許多麻煩，但沒有人能限制保羅。

公鹿比太陽擁有更強大鋒線和內線、高度優勢，公鹿決勝關鍵在明星前鋒安戴托昆波健康狀況，如果安戴托昆波可以健康歸隊，投入戰局，輾壓太陽禁區，打出牽制力，那麼太陽就很難拿下系列賽。一旦公鹿沒有安戴托昆波在攻防兩端和對位帶來牽制力，創造更多優勢，太陽靠著保羅帶動，射手布克穩定得分，中鋒艾頓活躍禁區支撐下將穩操勝券。

今年總冠軍賽最終贏家，取決於安戴托昆波健康狀況和何時可以投入戰線，這是雙方形勢消長決勝點。我的預測跟巴克利、魔術強森一致，公鹿4：3淘汰太陽，公鹿摘下NBA總冠軍。公鹿贏在禁區、籃板和防守。

若是字母哥能健康地上場比賽，公鹿應該能打敗太陽，拿下今年的NBA總冠軍。 美聯社

公鹿是今年季後賽防守效率最好球隊，季後賽17場比賽有6場把對手得分壓低在99分以下。公鹿場均失分第二少，僅次於太陽，太陽防守同樣非常出色，兩支季後賽防守最出色球隊在總冠軍賽碰頭，實力超越球運、更勝天賦，證明團隊合作加上第一級防守，更能成就球星和團隊。

公鹿打法、攻防武器、內線擁有更多贏球方式，包括：

1、安戴托昆波+洛培茲的內線攻防和禁區攻擊：公鹿內線高度、攻勢、對位、防守，太陽將遇上今年季後賽最強大內線組合和防守，公鹿季後賽籃板球和禁區得分都是第一，輾壓禁區、掌握籃板優勢、打出優質防守，公鹿內線雙塔攻擊面廣，裡外不拘，太陽很難完美因應。

字母哥(左2)和隊友洛培茲(左1)的禁區組合有如銅牆鐵壁，太陽將面臨極大的考驗。 美聯社

2、哈戴勒、康納頓兩名後衛能最有效對位保羅、布克：沒有人能守住保羅，也沒有球隊能完全限制布克得分和進攻方式。哈勒戴原本就是聯盟最出色防守球員之一，又有對抗性，康納頓身高196公分，除了能打爛仗，還有防守、針對性對位能力，公鹿在防守端同樣擁有充足武器。

3、「字母哥」安戴托昆波：字母哥就是公鹿面對任何對手最大優勢，今年季後賽字母哥更懂得往禁區輾壓、展現攻擊效率，聰明打球和處理球，創造更大對位優勢，在禁區、靠近籃框位置進攻出手。

一旦讓公鹿打出最好防守，展開攻防轉換，打出全場開放式進攻，字母哥的速度和跑動式進攻就是太陽防守端最大麻煩。

太陽有一半進攻是靠保羅、布克高位擋拆發動、主導，四分之一靠攻防轉換打快速反擊，剩下四分之一是幾名角色球員把握機會命中空檔球和三分球，這五名主要角色球員克勞德、布里吉斯、佩恩、強森、克雷格都需要保羅或布克創造出手機會。

太陽進攻有其優勢和穩定性，保羅幾乎零失誤，創造空間能力和關鍵球就是超級球星，布克一對一和單打、得分方式都很難有針對性防守，布克打得就像季後賽殺手。但太陽進攻、體系、持球點同樣有其侷限性，公鹿只要減少布克持球，堵死角色球員外線空檔，就有機會掐住太陽咽喉。

保羅(右)在今年季後賽有接近完美的表現，他的努力幫助所有隊友打得更好，團隊戰力大幅提升。 美聯社

公鹿防守是有這樣能力、團隊輪轉和有效對位，對籃網七戰，公鹿已經證明他們可以在防守端做得更加出色、高效。比一對一、比單打、比進攻得分、比球星能力，籃網應該在太陽之上，公鹿經過籃網考驗和檢測，相信公鹿有足夠防守強度和針對性可以讓太陽慢下來。

太陽打法嚴謹，團隊合作緊密，三核心保羅、布克、艾頓非常穩定，防守強度一流，公鹿只要擋拆跟不上節奏，輪轉防守犯錯漏了兩翼和底角，太陽空位射手和角色球員就會狠狠教訓公鹿。

今年總冠軍賽接近五五波，公鹿贏球武器稍多一點點，但太陽有保羅，保羅是太陽能不能展現更多神奇和神來之筆的魔法師。

勝負很重要，但欣賞保羅生涯第一次總冠軍表演和魔術戲法，絕對值回票價。

商品推薦