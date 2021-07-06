施羅德獅子大開口難留人 湖人隊後場如何解決？

NBA進入東西區冠軍總決賽系列，今年晉級的是鳳凰城太陽隊與密爾瓦基公鹿隊。論話題度，是遠遠不及以杜蘭特（Kevin Durant）為首的布魯克林籃網隊，和詹姆斯（LeBron James）領軍的洛杉磯湖人隊戲碼。不過，短期賽事就是如此，誰狀況好就是誰勝出，況且精彩的不單是賽事，各界還關注湖人隊如何拆散重組陣容，為下一個賽季做準備。

當各界關注NBA冠軍決賽之餘，湖人隊已經展開部署準備出手補強，由於可能留不住後衛施羅德(左)，且能鎖定的對象不多、難度不低，充分考驗總管的談判交易手段。 歐新社資料照片

有關注湖人隊新聞的朋友，都知道球團與施羅德（Dennis Schroder）的談約陷入僵局，主要是在年限、價碼落差太大，難以獲得共識。因此，除了砸錢續留這位來自德國的後衛，還有個選項就是從自由市場或透過交易補強，這一篇就來探討若施羅德求去的湖人後場，能變出什麼招來。

從今年賽季表現觀察，我們可以發現湖人隊補強未收見效，至今仍在尋覓第三位可靠的球星，作為詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）的助手。庫茲馬（Kyle Kuzma）成長進度不如預期，施羅德在季後賽被保羅（Chris Paul）完敗， 霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）表現可圈可點但離球星等級仍有距離。

從非現實面來看，假設湖人隊季外透過操作弄到里拉德（Damian Lillard），後場的問題可望迎刃而解。但我們都知道，把波特蘭拓荒者隊的一哥迎來難度超高，庫茲馬、 霍頓-塔克兩個一定得打包，另外還得貼上選秀權，才算是出得了手的籌碼，否則連談的機會都沒有。所以，即使詹姆斯和里拉德這陣子眉來眼去、出雙入對，並不代表改披紫金戰袍得以成真。

里拉德堪稱是湖人隊最完美的補強人選，只是能端出交換的籌碼不夠誘人，一般預估組成三巨頭的機率不高。 歐新社資料照片

放眼自由市場，還有什麼夢幻選擇？第一目標當然是最大尾的柯瑞（Stephen Curry），若能召喚加盟，取代戴維斯當「球隊二哥」都不為過。但是，操作亦有相當難度，從金州勇士隊與柯瑞的親密關係來看，放人進自由市場幾乎是不可能的任務。

自由市場最大咖球員當屬柯瑞，但金州勇士隊數度放話留人，而柯瑞也沒有想離開加州灣區的意思，各界預估轉隊機率不大。 歐新社資料照片

回歸現實，羅瑞（Kyle Lowry）可能是湖人隊最恰當的對象。各種跡象觀之，多倫多暴龍隊將走入重建，放羅瑞走勢在必行，所以把這全明星控衛請到洛杉磯不難，他也符合陣中所需的第三明星條件。真論及障礙，湖人並非唯一想出手的球團，費城76人隊、紐約尼克隊都對這位控衛有興趣，且76人隊在上一季曾經出手，最終是談判破局。對在費城長大的羅瑞來說，跟詹姆斯搭檔還是聯手安比德（Joel Embiid）在一念之間，再來是看誰的籌碼誘人。

體育作家Zach Lowe在他的Podcast節目披露，湖人隊目前還有個目標人物是華克（Kemba Walker），從波士頓被送到奧克拉荷馬市後，華克並未因此行情下跌，反而吸引球團關注去向，其中包括湖人隊，所以湖人隊與雷霆隊談判交易，也可能在季外發生。湖人的粉絲網站 Lake Show Life預測，球團會先和施羅德續約，再將他、庫茲馬一起打包搭選秀權送到奧克拉荷馬市，藉此換得華克這位明星控衛。

在美國其他媒體方面，還預測透過交易換來外線實力出色的希爾德（Buddy Hield），這符合湖人隊物色三分線外的戰力部署，但若找的是球星，顯然希爾德還不足以登上檯面。在自由市場上的後場球員還有鮑爾（Lonzo Ball），被交易至紐奧良鵜鶘隊後的他，除了防守到位之外，也練出了投籃能力，不過鮑爾離球星還有差距，湖人隊簽回他的可能性不高。

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