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NBA／保羅領軍太陽拚隊史首冠 字母哥傷勢左右公鹿戰情

中央社 / 紐約4日綜合外電報導
保羅。 美聯社
保羅。 美聯社

同年加入NBA的太陽、公鹿將爭奪本季總冠軍，太陽要搶下隊史首冠，有賴征戰16年的明星後衛保羅領軍，公鹿則在東區決賽傷了主將「字母哥」安戴托昆博波，他的復原情況將左右戰情。

1968年美國職籃NBA擴編，鳳凰城太陽、密爾瓦基公鹿同時加入，兩隊過去都曾兩度闖進總冠軍賽，公鹿曾於1971年在「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、「大O」羅伯森（Oscar Robertson）聯手帶領下，拿過隊史至今唯一1次總冠軍，至於太陽則仍在追尋隊史首冠。

雙方陣中不乏在NBA征戰超過10年的老將，公鹿羅培茲（Brook Lopez）是打了13個球季的老江湖，哈勒戴（Jrue Holiday）和塔克（P.J. Tucker）也各打了10個球季左右，太陽的保羅（Chris Paul）更是已在NBA打到第16季的老牌控衛，但兩隊沒有任何球員手中握有冠軍戒指，僅太陽的克勞德（Jae Crowder）因上季在邁阿密熱火，而有總冠軍賽經驗

本季太陽在例行賽拿下51勝21敗，勝率高達7成08，繼2009-10球季後，相隔11年再度闖進季後賽，保羅的坐鎮指揮、布克（Devin Booker）的得分爆發力，和艾頓（DeAndre Ayton）的禁區威力，是太陽拚搶隊史首冠的3大優勢。

36歲的保羅在NBA打滾了16個球季，其中11次入選明星賽，9次入選年度最佳陣容（4次年度第1隊、5次年度第2隊）、9次獲選年度最佳防守陣容（7次年度防守第1隊、2次年度防守第2隊），拿過4次助攻王、6次抄截王，還曾助美國在2008北京奧運、2012倫敦奧運拿下金牌，掌控場上節奏、帶領球隊前進的功力毋庸置疑。

本季例行賽，保羅平均每場比賽還能上場31.4分鐘，有16.4分、8.9助攻的成績，季後賽的數據更有平均18.1分、8.7助攻的表現，且西區冠軍賽的關門戰，他轟下41分的表現更是讓人印象深刻，他的實力與對生涯第一枚冠軍戒指的渴望，是太陽爭霸的最大本錢。

布克生涯至今第6個球季，左右比賽勝負的能力逐漸提升，關鍵時刻處理球的膽識過人，本季平均可獲25.6分、4.2籃板、4.3助攻，投籃命中率達4成84，三分球命中率也有3成4。生涯首次打季後賽，他也屢屢有狂轟對手的表現，平均可獲27分、6.4籃板、4.8助攻，投籃命中率達4成44、三分球命中率也有3成44的表現，是太陽進攻上最強悍的武器。

艾頓是2018年NBA選秀狀元，NBA生涯至今3個球季，例行賽的平均數據都有「雙十」成績，本季繳出平均14.4分、10.5籃板、1.2阻攻的成績，投籃命中率更高達6成26，同樣首度打季後賽的他，場均數據再提升到16.2分、11.8籃板，投籃命中率也再攀升到7成06，太陽有他在禁區，攻防兩端都能給予公鹿十足的威脅。

公鹿爭霸最大優勢在禁區，核心正是陣中頭號球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），有他坐鎮禁區，加上經驗老到、球風能裡能外的中鋒羅培茲，及同樣具得分破壞力的前鋒密道頓（Khris Middleton ）加持，公鹿確實有爭冠的實力。

安戴托昆波生涯至今8個球季，2次榮獲年度最有價值球員（MVP）、1次獲選年度最佳防守球員、5次進到年度最佳陣容（3次年度第1隊、2次年度第2隊）、4次被選進年度最佳防守陣容（3次年度最佳防守第1隊、1次最佳防守第2隊），公鹿在他帶領下，也連年打出佳績。

本季例行賽，安戴托昆波平均可獲28.1分、11籃板、5.9助攻、1.2阻攻，進到季後賽更有平均28.2分、12.7籃板的表現，他的破壞力、宰制力毋庸置疑，唯一令人擔憂的是，公鹿攻防兩端以他為重心，但他在東區冠軍賽受傷後，就持續高掛免戰牌，重新歸隊的時間不定，也成為公鹿爭冠最大的隱憂。

NBA總冠軍賽程與戰績

▪ 太陽vs.公鹿 7日開打

公鹿 NBA 保羅

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