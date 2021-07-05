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NBA／質疑兒子哨聲是「靠爸」 詹姆斯槓上現場播報員

聯合新聞網 / 綜合報導
詹姆斯（LeBron James）與現場播報員出現口角爭執，甚至讓比賽一度中斷。 截圖自畫面
詹姆斯（LeBron James）與現場播報員出現口角爭執，甚至讓比賽一度中斷。 截圖自畫面

詹姆斯（LeBron James）日前進場參觀兒子Bronny參加的《The Battle: Summer Showcase》賽事時，與現場播報員出現口角爭執，甚至讓比賽一度中斷。

兩隊進行到延長賽，Bronny透過一次突破上籃獲得犯規，而正當他準備罰球時，詹姆斯突然站起身來，往播報員的方向怒罵，甚至想當著面理論，後來才有警方進場支開雙方，讓詹姆斯坐回自己的位置。

據悉，詹姆斯動怒的原因是在Bronny獲得犯規時，播報員說道：「Bronny當然會獲得這個犯規，畢竟這體育館是他老爸蓋的。」後續引發網友兩極評論。

有球評表示，詹姆斯不滿的原因是他不想在以兒子為主角的賽事中停到自己被提及，犯規並不是「靠爸」得來的，不過《Yahoo》歐文斯（Jason Owens）則認為詹姆斯的反應太大，表示播報員只是想炒熱氣氛，然而整場比賽卻被他的反應給搞僵了，不過唯一能確定的是，他對自己兒子的比賽抱有相當大的熱情。

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