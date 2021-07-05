NBA／字母哥凝聚士氣 公鹿盼歸隊總冠軍賽戰太陽
美國職籃NBA總冠軍賽即將展開，密爾瓦基公鹿仍盼兩屆年度最有價值球員（MVP）安戴托昆波能及時脫離傷兵名單歸隊，率隊與鳳凰城太陽爭霸。
公鹿在東區決賽擊敗亞特蘭大老鷹，陣中大將「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因為系列賽第4戰出現左膝過度伸展傷勢，缺席東區決賽的最後兩場比賽。
NBA總冠軍賽6日（台灣時間7日）就要展開，公鹿總教練巴丹霍澤（Mike Budenholzer）表示，會逐日檢視安戴托昆波的傷勢，以確定他是否能夠出賽。
公鹿3日以118比107擊敗老鷹，以系列賽4比2的成績闖進總冠軍賽後，巴丹霍澤說：「你得聽聽球員自己的想法，也要聽取團隊的意見，在某些時刻，我和（公鹿總經理）霍斯特（Jon Horst）也會參與討論，這就是我們每天要做的事。」
「在適當的時候，我們會向各位更新最新的動態，但我和他之間的對話不公開，我們每天會看他（復原）的狀況如何。」
安戴托昆波缺席期間，米道頓（Khris Middleton）表現強勢，他在東區決賽系列賽的關門戰拿下32分，助公鹿在1974年後再度打進總冠軍賽。
巴丹霍澤表示，即便安戴托昆波可能會持續缺戰，但他對公鹿球員的信心不會有絲毫減損。
巴丹霍澤說：「如果他因為任何原因必須待在板凳上，我們還是得準備好比賽。」巴丹霍澤並說，在對老鷹的最後兩戰中，安戴托昆波在場邊的熱情和領導能力，都讓他留下深刻的印象。
「從一個渴望上場的球員身上，你會看到那種領導能力、那種（與球隊）的連結，那種投入的精神，我真的很喜歡看到他在休息區上展現的活力。」
NBA總冠軍賽程與戰績
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言