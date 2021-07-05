NBA／字母哥凝聚士氣 公鹿盼歸隊總冠軍賽戰太陽

美國職籃NBA總冠軍賽即將展開，密爾瓦基公鹿仍盼兩屆年度最有價值球員（MVP）安戴托昆波能及時脫離傷兵名單歸隊，率隊與鳳凰城太陽爭霸。

公鹿在東區決賽擊敗亞特蘭大老鷹，陣中大將「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因為系列賽第4戰出現左膝過度伸展傷勢，缺席東區決賽的最後兩場比賽。

NBA總冠軍賽6日（台灣時間7日）就要展開，公鹿總教練巴丹霍澤（Mike Budenholzer）表示，會逐日檢視安戴托昆波的傷勢，以確定他是否能夠出賽。

公鹿3日以118比107擊敗老鷹，以系列賽4比2的成績闖進總冠軍賽後，巴丹霍澤說：「你得聽聽球員自己的想法，也要聽取團隊的意見，在某些時刻，我和（公鹿總經理）霍斯特（Jon Horst）也會參與討論，這就是我們每天要做的事。」

「在適當的時候，我們會向各位更新最新的動態，但我和他之間的對話不公開，我們每天會看他（復原）的狀況如何。」

安戴托昆波缺席期間，米道頓（Khris Middleton）表現強勢，他在東區決賽系列賽的關門戰拿下32分，助公鹿在1974年後再度打進總冠軍賽。

巴丹霍澤表示，即便安戴托昆波可能會持續缺戰，但他對公鹿球員的信心不會有絲毫減損。

巴丹霍澤說：「如果他因為任何原因必須待在板凳上，我們還是得準備好比賽。」巴丹霍澤並說，在對老鷹的最後兩戰中，安戴托昆波在場邊的熱情和領導能力，都讓他留下深刻的印象。

「從一個渴望上場的球員身上，你會看到那種領導能力、那種（與球隊）的連結，那種投入的精神，我真的很喜歡看到他在休息區上展現的活力。」

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